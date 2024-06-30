受國際晶片大廠青睞！楊健盟以新創之姿供EDA技術　拚美國上市

▲Arculus System董事長楊健盟接受《ETtoday新聞雲》採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／採訪報導

全球AI晶片需求逐漸升高，台灣半導體供應鏈及概念股都成為關注的焦點。以新創之姿的Arculus System在美國正準備上市，運用EDA設計工具打入全球前三大晶片商，就連國際級晶片大廠都需要這家小公司的服務。

從清大、南加大畢業，並取得紐約大學電機博士學位，楊健盟擁有在美國矽谷與台灣半導體大廠的服務經驗，看準EDA工具的發展潛力，毅然決然創立Arculus System新創公司，持續投入EDA的開發，目前除了具備5奈米製程晶片的架構基礎，更獲得國際大廠的青睞，逐步往先進製程前進。

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科技界將EDA視為「晶片之母」，比起以往傳統架構設計的耗費心神，楊健盟團隊推出的EDA服務就是強調「自動化」，利用電腦軟體縮短複雜的半導體產品開發時間，同時在設計過程中，透過AI效能驗證、除錯，快速解決其中的問題。

楊健盟以公司最新產品iPROfiler為例，這項EDA服務就是利用AI功能將架構設計全面驗證，在整體資料庫中，快速評估哪一個架構符合客戶需求，並進一步客製最佳化，同時，還能檢測效能、追蹤晶片後續情形，大幅降低晶片製作的時間及電力成本，充分發揮單晶片系統（SoC）的設計潛力。

這樣的成果，其實就是「軟硬體整合」的實力展現。楊健盟說，輝達（NVIDIA）能在AI市場上擁有強勁的競爭優勢，也是因為硬體加上軟體平台的整合，讓晶片工程師更方便導入相關應用；同樣道理，也能在Arculus System的EDA資源上看到，除了展開台灣強勁的積體電路設計，更能在海外幫助工程師打造更方便的EDA架構設計環境。

▲Arculus System董事長楊健盟向記者解釋晶片NFC運作原理。（圖／記者楊絡懸攝）

事實上，楊健盟創業起初的構想是，台灣半導體產業有非常多優秀人才及研究資源，如何延續產業的優勢，矽智財（IP）就是核心價值。於是他與夥伴團隊將手上相關的IP專利放在平台上，就像創立IP商城（IP mall）一樣，透過平台讓相關企業購買所需IP，協助其他企業設計出自己想要的晶片，同時也幫助研發這些IP專利的工程師獲利。

「有些IP專利或許已經過時、也沒人在乎了，但還是有一些企業需要，因而可以發揮剩餘價值。」楊健盟表示，當晶片改朝換代，相關專利技術就會被閒置，這個IP mall的概念就類似一種矽智財資料庫，當客戶找到合適的需求，就可以繼續將價值發揮得淋漓盡致。

楊健盟指出，AI世代不能沒有EDA，因為EDA服務主要有兩個層面，一是架構設計，二是效能分析，這些都涵蓋演算法去幫客戶快速找出問題、減少研發成本並大幅提升晶片開發的效率。

EDA除了強調自動化，更有資料庫的力量，導入AI演算法而設計出更多AI晶片，快速在市場上推出高品質產品，因此，楊健盟的新商業模式並不局限於EDA服務，更企圖委外一條龍的「設計服務」（design service），從規格、設計、製造，一路幫客戶完成晶片產品。

過去兩年發展iPROfiler已受業界青睞，楊健盟今年更進一步公開EDA的AI能力，接下來，Arculus System要持續擴張訂單版圖，與更多國際大廠合作，並預計在美國申請IPO上市，是否有機會坐穩世界前五大EDA地位，備受半導體界關注。