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晶片設計就像組電腦！台廠擷發強攻EDA擠世界前五　搶3大廠生意

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／記者楊絡懸攝）

▲擷發科技董事長楊健盟接受《ETtoday新聞雲》採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／採訪報導

半導體設計、晶片設計愈來愈精密，但不論多麼龐大複雜的邏輯與電路設計，一切都要從「架構」發想，打好根本基礎才能順利發展而成，就像是蓋房子一樣，規劃土地、道路，從平地逐步蓋起一排排穩健的高樓，最後打造出一座城市。

在積體電路的設計中，EDA工具就是用來打好晶片的基礎。EDA全名是「電子設計自動化」（Electronic Design Automation），利用電腦軟體將複雜的半導體產品設計自動化，縮短產品開發時間。

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也就是說，當半導體、AI晶片的製程上需要更有效率完成所有功能設計及效能分析，就要讓EDA參與其中，不再像過往晶片設計需要耗費大量人力打造繁雜的工作流程，這也是為什麼科技界將EDA視為「晶片之母」。

「我們提供的服務，就是透過EDA軟體幫助客戶在非常短的時間內，找出最好的晶片功能組合及基礎布局，縮短開發的時程，並且降低不必要的成本。」擷發科技董事長楊健盟解釋。

事實上，在今年全球設計自動化展（DAC）現場上，就見到國際大廠如何壟斷EDA市場，包括新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence），以及被西門子集團併購的明導國際（Mentor Graphics，更名為Siemens EDA），這3家大廠全球市占率加總已超過75%。

2011年成立的台灣小公司，擷發科技從後起之秀，運用同集團Arculus System的資源跨入EDA領域突圍，掌握住大廠都缺席的關鍵利基點，並與Arculus System進一步擠進前5名EDA市場地位——比起大鯨魚既有的藍海競爭優勢，小蝦米掌握規模較小的利基產品，更能鞏固自己的藍湖市場。

「我們不想跟老東家打對台，而是想要成為夥伴關係。」楊健盟當年從瑞昱離開、創立擷發科技，不斷思考在IC設計上還能切入什麼商業角度，起先還從矽智財服務販售商城（IP Mall）開始做起，鎖定中小型IC、IP設計公司，或是本身無IC、IP設計部門卻有相關需求的企業，提供多維度的IP產品服務。

但一來晶片設計需要耗費長時間的驗證過程，二來是矽智財也不像是App Store一樣，客戶想要App就可直接購買下載，仍需要經過大量複雜的客製化服務，多數企業都只是觀望。

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／記者楊絡懸攝）

▲擷發科技董事長楊健盟解釋IC Design Flow（IC設計流程）的特色及關鍵。（圖／記者楊絡懸攝）

在IP商城平台上線後，仍遲遲沒有客戶下單，資金斷炊，公司甚至面臨差點倒閉的局面。於是2016年公司轉型，楊健盟團隊想到IP委外服務，讓所有需要晶片的企業都成為公司客戶，運用Arculus System的EDA工具將複雜的晶片設計作為核心服務，從規格、設計、製造一路幫客戶完成晶片產品——虛擬貨幣挖礦商機剛好來臨，客戶想要客製化挖礦晶片，一單就創造了數千萬元營收。

這樣新的商業模式，歷經多年的探索及研究，才漸漸聚焦國際大廠都缺席的機會，同時也幾乎沒有其他台廠做EDA。楊健盟說，摩爾定律（Moore's law）已經在趨緩中，但製程又不斷演進，企業對於EDA需求一定愈來愈強，「我們就是將整個Design Flow（設計流程）攤開來，找到『架構設計』成為我們的利基點。」

「一開始還覺得很毛，為什麼三大EDA公司沒有切入？業務、行銷、研發人才何其多，就我們特別聰明看到嗎？」原來，那時市場的架構設計主要是透過「人為」而行，架構設計好需要模擬器驗證是否正確，大家都已習慣這種耗費時間心力的傳統人工方式。

但擷發則以Arculus System新創公司的思維，先了解客戶需求，再用電腦EDA工具幫客戶規劃晶片架構，同樣達成效能驗證的測試，如今獲得美國通訊大廠等客戶青睞。這樣的服務概念，就像是民眾前往台北光華商場時提出自己的設備需求，看是想要文書事務、還是繪圖影像的處理規模，讓店員找出最合適的硬體規格來組裝電腦。

面對EDA服務、甚至是AI工具，難道不會擔心架構設計師會失業嗎？楊健盟笑說，「當然不會！」他舉例，如果今天要做控制器晶片，最高層級就有21個模組，包括硬體執行、軟體執行就有200多萬種不同的可能，用人工篩選只會讓架構設計師找到「可以用的就好」。

反觀EDA卻可以縮小模組的可能範圍、縮短篩選時間，甚至幫助架構設計師根據產品定義在功耗（Power）、效能（Performance）及面積（Area）的3項綜合指標（PPA）上，找出最合適的黃金比例。當設計效率提升了、問題簡單解決了，自然就可以將寶貴的時間放在更好的研發裡。

企業不懂半導體也沒關係，只要提出需求，依然可以得到想要的晶片——這就是擷發科技提出IC設計分工的新策略，營收已坐穩億元門檻，預計還會有2至3倍成長。未來AI晶片戰局，將持續看到擷發幫助各種公司量身打造自己的晶片。

關鍵字： EDA半導體晶片擷發科技楊健盟

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