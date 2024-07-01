▲中美晶子公司續興與南亞科、福懋科簽約，提供10年4億度綠電。（圖／業者提供）

記者高兆麟／綜合報導

中美矽晶集團旗下再生能源售電業「續興股份有限公司」與南亞科技（2408）及其關係企業福懋科技於今日舉辦再生能源購售電合約簽約儀式，預計2024年第三季起由續興轉供南亞科技暨福懋科技綠色電力，共同攜手展開10年、共4億度(kWh)的綠電購售長期合作。續興提供綠電以支持企業減少碳排放量，雙方共同為「永續共好、長興事業」邁出踏實的第一步。

南亞科表示，自2024年起，南亞科將每年採購2,500萬度綠電，十年總量達2.5億度；福懋科技每年將採購1,500萬度，十年總計採購1.5億度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

續興是中美矽晶旗下專注於綠色能源開發的子公司，透過結合中美矽晶在太陽能產業的深厚經驗與領先地位，續興致力於提供全方位的綠色服務，包括規劃開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整的綠電採購方案，是實踐企業社會責任及抓緊ESG國際浪潮的最佳策略夥伴。

續興將透過再生能源電能加憑證等方式，提供南亞科技及福懋科技近4億度(kwh)的綠色電力，以一個小家庭每個月使用300度(kWh)電計算，等於供給133萬戶的用電量；若將總簽約量換算成減碳效力，總共可降低約19.7萬噸二氧化碳的碳排放量，相當於511座大安森林公園的年吸碳量。擁有完整綠色能源解決方案的續興憑藉其綠電整合銷售的專業，偕同南亞科技及福懋科技建構環境友善的營運模式，進一步提高國際競爭力。

中美矽晶暨續興董事長徐秀蘭表示 : 「中美矽晶於太陽能產業鏈垂直整合，營業觸角從太陽能電池、模組、延伸至光電案場並從事維運管理，透過設立從事多元綠電銷售的續興，中美矽晶在推動企業使用再生能源強勁國際浪潮中取得關鍵立足點，成為綠色能源解決方案供應者。全球能源低碳轉型刻不容緩，減碳對於企業而言是一個長遠且艱鉅的任務，我們很榮幸能夠攜手客戶規劃綠色能源、達成能源轉型，成為客戶的最佳助力。」

南亞科技總經理李培瑛表示：「此次與福懋科技共同採購綠電，是南亞科技致力與供應鏈共同落實綠色製造的具體行動，期待未來攜手更多合作夥伴減碳轉型，實踐產業永續。」