「航海王」再出手　台驊砸3.58億元買進長榮1800張

▲長榮海運。（圖／長榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

台驊投控（2636）今（1）日公告近3周內，斥資3.58億元買進1800張長榮海運（2603）持股，平均每股價格為199.41元，目的是要提高資金使用效益。

台驊公告，自6／11至7／1期間，斥資3億5894萬6000元，買進1800張長榮海運股票，每股平均價格為199.41元；截至目前為止，共持有長榮4900張，持股比例達0.23％。

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事實上，台驊6／3才公告1個月內砸3.14億元，取得1550張長榮股票，當時每股平均價格為202.59元。

中東地緣政治影響造成的塞港缺櫃現象尚未緩解，加上美國東岸碼頭工人有罷工危機，美國需求大幅提升，加上美國總統大選在即，都迫使採購方持續進口貨物，海運運價居高不下，SCFI指數連續12周上揚，最新一期指數已來到3714.32點，美東線每40呎櫃更是已突破9000美元，預料將推升貨櫃三雄今年獲利進一步成長。

長榮今收192元，下跌1元或0.51％，成交量逾2.1萬張，三大法人賣超3279張，其中投信連3日賣超近7000張；陽明收73.7元，下跌0.9元或1.2％，成交量逾6.5萬張，三大法人買超8233張；萬海收86元，下跌2.6元或2.93％，成交量逾5萬張，三大法人買超512張；台驊投控收97.6元，上漲0.1元或0.1％，成交量近700張，三大法人賣超97張。