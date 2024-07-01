大雨炸中台灣　南投縣國姓鄉淹水一級警戒

▲大雨。（圖／記者李毓康攝）
記者廖婕妤／台北報導
中央氣象署今（1）日下午5時37分針對南投縣、台中市發布大雷雨即時訊息，經濟部水利署也發出淹水警戒，南投縣國姓鄉時雨量達77毫米，列為一級淹水警戒。
水利署指出，南投縣國姓鄉時雨量達77毫米，列為淹水一級警戒；另南投縣埔里鎮時雨量50.5毫米，則列為淹水二級警戒。提醒民眾低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。
氣象署表示，南投縣、台中市大雷雨持續時間至晚上7時；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
▲大雨。（圖／記者李毓康攝）
記者廖婕妤／台北報導
中央氣象署今（1）日下午5時37分針對南投縣、台中市發布大雷雨即時訊息，經濟部水利署也發出淹水警戒，南投縣國姓鄉時雨量達77毫米，列為一級淹水警戒。
水利署指出，南投縣國姓鄉時雨量達77毫米，列為淹水一級警戒；另南投縣埔里鎮時雨量50.5毫米，則列為淹水二級警戒。提醒民眾低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。
氣象署表示，南投縣、台中市大雷雨持續時間至晚上7時；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
關鍵字： 淹水 ﹑ 南投縣 ﹑ 台中市 ﹑ 水利署 ﹑ 大雷雨
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