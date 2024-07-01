大雨炸中台灣　南投縣國姓鄉淹水一級警戒

快訊／首見衰退！00929每股配0.18元 年化配息率仍逾10%

擁有近77萬股民的首檔月月配台股ETF復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息，每股配0.18元，以今日收盤價20.91元估算，年化分配率約達10.33%。

快訊／月月配00934首發0.33元 年化配息率逼近20%

中信成長高股息（00934）首次配息開獎！第一階段配息以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.33元，以7月1日收盤價20.62元換算當期殖利率1.6%，年化配息率19.2%，現金收益分配公布日為7月12日，7月15日以前買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為8月9日。

快訊／67萬股民看過來！0050每股配1元 今年來績效漲逾4成

擁有近67萬股民的元大台灣卓越50（0050）今（1）日公告配息，每股配發1元，為近5次配息最低，以今年1月配3元、今日收盤價186.6元估算，換算年化配息率不到2.14%，不過0050今年以來已漲逾4成。

iPhone 16搭載AI晶片「算力超過M4」！市場看好鴻海、和碩發熱

蘋果公司（Apple）今年秋季即將推出搭載A18 Pro晶片的iPhone 16 Pro系列手機，市場消息指出，由於iOS將運用自家AI應用「Apple Intelligence」，A18 Pro晶片算力規模將超越蘋果旗下的M4晶片，法人也同時看好蘋果供應鏈如台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、和碩（4938）等相關概念股。

勞動基金5月獲利1513.3億元 前5月賺近6074億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至5月底止，勞動基金規模為6兆5,994億元，收益數為6073.8億元，收益率為9.99％；5月金融市場回穩上揚， 單月收益數為1513.3億元。

輝達、亞馬遜來台投資 謝金河：乾淨能源產業持續暢旺20年

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣乾淨能源產業將持續暢旺廿年」為題發文，表示這次黃仁勳旋風，強化了台灣成為AI核心的地位，最近Amazon宣示未來15年將在台灣砸下數十億美元巨資設立資料中心，同時宣布全部使用綠電，這也宣告台灣綠電產業未來數十年發展的地位，在風光發電的路上，這是未來大家都可以看得見的大趨勢！很多企業崛起，會從這個板塊誕生。

「黃仁勳明牌股」抽中賺2萬！本周2檔開始申購 廣運甜甜價超吸睛

新股抽籤紅包來了！柏騰（3518）及廣運（6125）本周陸續開放申購，其中「黃仁勳概念股」廣運價差20元，等於抽中一張約可賺2萬元，報酬率逾20％。

10元月配ETF新兵蘊釀中 凱基優選台灣AI 50拼今日核准

10元發行的月月配ETF再多一檔！證交所公告，「凱基優選台灣AI 50」將於今（1）日申報期滿，有望成為台股ETF新兵。

AI題材「外資強勢買單」！台股上半年吸金43億美元 整理後可望再攻

在美國總統候選人辯論、經濟數據等變數影響下，國際資金對亞股轉為保守。保德信1日指出，上周外資「賣多於買」，僅有印度獲得逾15億美元資金挹注最高，其次為南韓的3.52億美元買盤，印尼、菲律賓兩東協市場維持資金淨流入，其他則遭賣超，其中台股單週失血近22億美元最高。

鴻海明除息5.4元！郭台銘94億元入袋 證交所：影響大盤指數23點

代工大廠鴻海（2317）即將於7月2日進行除息交易，每股配發5.4元現金股利，創下1991年上市以來的新高。證交所指出，鴻海發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點。