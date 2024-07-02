國泰「三太子」蔡鎮宇爆出手併吞　安泰銀、京城銀抗跌

▲京城銀、安泰銀外觀。（圖／林潔禎攝、ETtoday合成照）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰金（2882）董事長蔡宏圖胞弟、「三太子」蔡鎮宇傳出有意出手買下安泰銀（2849）與京城銀（2809），並策動兩家銀行「二合一」，雖兩家銀行皆表示「不予評論」，惟受此消息影響，安泰銀、京城銀盤中股價抗跌，安泰銀早盤漲1.37%至14.75元，京城銀維持在平盤63.8元左右；由於安泰銀與京城銀早已被多家金控傳出有意購併，此次再增蔡鎮宇一競爭對手，金融圈期待在富邦金（2881）併日盛金之後再見大型金融併購案。

安泰銀（2849）開盤3分鐘即發布重訊指出，對於媒體所稱收購事宜，不予評論。

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京城銀則是在開盤44分鐘發出重大訊息，指出依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨本公司「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，有關報載傳聞，本公司不予評論。

蔡鎮宇曾任國泰金副董事長，在兄弟中排行老三因而擁有「三太子」外號，雖然2010年中辭去國泰金所有職務，與2哥國泰金董事長蔡宏圖分家後，取得800億現金後自行創業設立不動產投資公司寶豐隆興業，不過近年來參與併購家樂福（後由統一得標）、砸80億取得全家2成持股等案例皆有他的身影，在併購圈相當活躍。

不過截至目前為止，多家金融機構對安泰銀、京城銀都有「爭娶」意願，其中安泰銀曾與國票金論及婚嫁，去年底市場一度傳出重啟整併的消息；京城銀則是永豐金（2890）、中信金（2891）未鬆口放棄的對象，金融圈研判，兩銀行經營績效不差，大股東股權掌握度高，合意併購機率較大。