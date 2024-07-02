應對需求上漲與港口擁擠　Xeneta建議等候船方新解決方案

▲Xeneta建議託運人等候船方新解決方案（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

針對貨櫃船運市場需求上漲與港口擁擠問題，挪威運價分析平台Xeneta的首席分析師Peter Sand(桑德)提出了建言，指出為了解決這些問題，運送人需要做出更明智的選擇，同時託運人需要保持冷靜，不是在早期階段要求更多的箱子裝運貨載，而是等待運送人(船公司)可能找到的一些新的解決方案。

對此外籍船公司台灣公司高階主管指出，船公司為解決眼前的問題，像新加坡港口壅擠問題，丹麥馬士基就已宣布南美航線從每周彎靠改為隔周彎靠，其他海運聯盟船隻也選擇性的跳開新加坡港；赫伯羅德調派船隻開出大陸市場缺艙位非常嚴重的西非航線；地中海航運則開出中國、越南-歐洲新航線，不是急貨可以等候船公司各種新解決方案。

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業界分析，亞洲籍船公司最重視的是中國大陸與日韓市場，歐洲籍船公司因為歷史淵源(殖民地等因素)，很重視東南亞市場，目前各公司在派加班船或開新航線，彎靠港口幾乎都沒包括台灣，還好台灣有四大貨櫃船公司，目前大致上出貨都還順利。

在一項具體問題的網路研討會上，桑德指出，疫情和紅海危機的原因非常不同，冠狀病毒肺炎的擁堵是由美國消費者支出意外大幅飆升造成的，而在歐洲，紅海危機的擁堵和中斷是由供應方收縮造成的；費率上漲更多是因為運營效率低下和挑戰，歐洲託運人決定提前裝貨，以避免第三季度旺季的傳統擠壓。

託運人認為“服務模式會穩定下來”，費率也會找到某種平衡。桑德則指出了在這種情況下部署的局限性——隨著擁堵的出現，在相同的貿易中部署更多的船隻只會導致船隻在相同的港口外排更長的隊。

赫伯羅特新恢復的中德高速(CGX)航線於6月16日從鹽田出發的西行服務，7月23日開通從德國威廉港出發的首個東行服務，僅停靠西非、中國和歐洲的幾個港口。亞洲唯一停靠的港口是鹽田和新加坡，而西非迦納的特馬港(Tema)可以將該服務連接到其他西非港，在歐洲，安特衛普是唯一的另一個歐洲停靠站。

地中海航運則將在中國和越南的港口啟動類似的快速服務，然後直接前往英國西北海岸的利物浦，然後前往漢堡、鹿特丹、安特衛普和倫敦門戶，最後返回新加坡和中國。桑德敦促託運人尋找這些解決方案，以緩解目前在歐洲和亞洲以及現在在北美出現的擁堵問題。

桑德說，利率將在7月份上升，並補充了一句古老的格言“事情在好轉之前會變得更糟”。 目前的平均運價為每大箱(40呎櫃)8000美元。

需求增加，運力受限於擁堵水準的提高和長距離運輸的需求，現在包括新加坡和傑貝勒阿裡在內的重要轉運港口也出現了擁堵。

根據Sand的說法，歐洲目前的GDP增長率為0.5%，這與“交易量的急劇增長”不匹配。隨著太平洋、大西洋和亞洲至歐洲航線的運價不斷上漲，桑德表示：“為了最大限度的利用船隻，船公司有太多選擇了。”

最後，桑德敦促託運人分析未來的形勢，並警告說，德國港口的罷工可能會被7月份法國和美國的類似事件所反映，在法國，雇主和工會之間的談判已經破裂。

儘管危機的焦點是歐洲貿易，但與大流行一樣，其影響將繼續波及其他地區。託運人可以嘗試通過更智慧的運輸方式來減輕一些最糟糕的影響，但對一些人來說，這是不可能的，他們將為此付出代價。