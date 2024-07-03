特斯拉新 Model 3助攻營運表現　陸行之提6看法：降低殺價清庫存壓力

▲台灣改款新特斯拉Model 3。（圖／翻攝自特斯拉）

記者高兆麟／綜合報導

特斯拉今早暴漲超10%，知名分析師陸行之也發表6點看法，認為特斯拉繳出漂亮成績單，主要是剛改款的Model 3銷售成績優異，且Q2銷量比產量多了3.3萬台，也降低以後殺價清庫存的壓力。

以下陸行之提出六點看法：

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1. 2Q24賣車44.4萬台，季增15%，年減5%，高於市場預期，感覺是新3賣的不錯，加上一些零利率促銷方案。

2. 其他車款 (S、X、Cybertrucks) 才賣2.16萬台，這應該是低於市場預期，怎麼感覺最熱門產品Cybertrucks 季跟季比都沒什麼增加。

3. Energy storage 二季度部署暴增到9.4GWh，季增132%，年增157%，這樣加一加2Q24營收應該有機會超過245億美元，高於市場預期的239.8億。

4. 中國大陸市場二季度銷量季增10% vs.全球的15%季增，表示Tesla在大陸市場還是被卷的無法伸展開來。

5. Energy storage 的毛利率比電動車毛利率多了6ppts，不知道對 2Q24 整體毛利率提升是否有小小的幫助。

6. 二季度銷量比產量多了3.3萬台，這應該對降低一季度偏高的2.7個月庫存有幫助，而且也降低了以後殺價清庫存的壓力。