新壽轉骨計劃金管會過關！　三商壽引資時間長待討論

▲金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會保險局局長施瓊華今（3）日指出，已收到新光金（2888）子公司新光人壽、三商美邦人壽（2867）二家人壽所提改善計劃，其中，新壽今年8月底可望完成，資本適足率（RBC）年底前回到200%，已獲核定。不過三商壽要發特別股引策略夥伴，但要拖到明年，保險局並未同意，已要求要再縮短改善期。

立委李坤城在財委會中質詢，新壽、三商壽RBC都未達標，二家公司計畫金管會看過了嗎、滿意嗎？

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施瓊華指出，新壽已提出財業務改善計畫，有提出現金增資加上發債，也有給出具體時程，預計今年8月底會完成，估計若完成，RBC可回到法定標準，因此保險局已核定此計畫。

金管會每半年揭露RBC未達標壽險公司名單，由於新光人壽從2023年6月至今，已連續3次RBC都低於法定標準200%，這次改善計劃核定後，RBC可望在2024年底回到200%標準。

至於向金管會提出現增、發債計劃的三商壽，由於同時發特別股找策略性投資人，改善時間要到明年，施瓊華指出，金管會認為改善時間太長，會要求時程儘量往前，看如何處理再給予調整時間，三商壽目前仍未通過，會有行政處理時間，希望今年底前有進展，會檢視真正採取措施需要的合理時間。

新光金近期獲外資買盤支持股價走揚，今（3）日盤中最高來到10.2元，漲幅近1%，近11點半成交量6.77萬張；三商壽有加速引資壓力，盤中最高來到7.56元，漲幅逾2.8%，成交量逾2萬張。