誠品攜手臻鼎打造5000坪獨棟大店　吳旻潔：35周年最好禮物

▲臻鼎企業總部開發暨誠品生活桃園全新獨棟大店預計2028年開幕。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

誠品（2926）今（3）日宣布與PCB印刷電路板廠臻鼎-KY（4958）攜手打造臻鼎科技企業總部，共同創作近5000坪全新獨棟大樓，是誠品首度與科技大廠企業總部跨界合作打造獨棟大店，預計2028年底開幕。

誠品董事長吳旻潔表示，今年是誠品35周年，今年能定下來，讓臻鼎董事長沈慶芳選擇跟誠品合作，是誠品35周年收到最好的禮物；1989年誠品創立後，第一間進去桃園的店是1998年，在這塊地做過很多評估，但以誠品能力無法獨力開發，因此成了心心念念但不敢觸擊的小傷口；直到去年底開始跟臻鼎聯繫，這半年來做過很多功課、很多評估，不斷思考打造5000坪空間要呈現什麼樣貌。

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吳旻潔指出，誠品在桃園耕耘多年，一直渴望開展獨立大店來服務桃園民眾，今年終於願望成真，與臻鼎攜手合作，在高鐵站前核心地帶，量身打造從建築到室內空間，都能完全展現誠品場所精神與人文關懷心意的獨棟大店，這是誠品首次和全球頂尖科技大廠企業總部跨界合作，位置又處於海內外歸人旅客降落台灣的首要據點，因此將積極規劃有別於台灣任何一間誠品書店，結合創意設計、主題展覽、親子育樂與國際美食等多元文化內容，滿足民眾生活、閱讀與美學體驗的需求。

吳旻潔也說，這是誠品首度與科技大廠企業總部跨界合作打造獨棟大店，預計2028年底開幕，2028年誠品也快要40周年了，在生成式AI未來可以廣泛運用的情境裡面，誠品應該扮演什麼角色，誠品成立40年後遇到知識爆炸時代，對於知識取得完全不是問題，會漸漸往內看、往回看，未來生成式AI廣泛運用的情境裡，是能夠讓個人個體在新的AI社會中，能發現穩定價值跟定位。