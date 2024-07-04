先探／飆股台積電Q3有新戲！！

AI發展及應用方興未艾，台積電總市值挑戰兆美元不是夢，將帶旺旗下股，同時新起的電子代工大哥們，生產超過八成AI伺服器，加上蘋果新機訂單加持，一棒接一棒上漲，連同零組件，將推動台股向25000點挑戰。

文／方亞申

很久未見台股上半年就大漲二八．四六％，尤其當全球景氣處於不穩定、中國更是谷底低盪之際；而推動台股主要功臣就是占權值比重約三成的台積電大漲六三．五％，配合聯發科、鴻海、廣達等權值股也大漲，台股漲幅高居全球股市前三名。

美股中那指去年大漲，歸功於科技七雄貢獻；今年華爾街則推出ＡＩ五雄，其中輝達居首，再來就是微軟、超微、台積電ＡＤＲ、博通等，結果上半年漲幅居第二的是台積電達六三．五％，再來是博通及微軟的四三．八％及十八．八％，最低的反而是一度與輝達齊名的超微！台積電ＡＤＲ股價大漲，總市值已推高至九千億美元，距離一兆美元以不遠，也排名亞洲第一名、全球第十名。

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台積電魏哲家領軍企圖心強烈

而且市值大的公司興建巨型資料中心不遺餘力，由於投資金額龐大，主導者以科技七雄為主，包括臉書、特斯拉、谷歌等手筆都很大，最近亞馬遜為鞏固雲端需求，規劃未來十年豪擲逾一千億美元建造數據中心。大公司檯面上下都積極研發自己的ＡＩ晶片，最後還是得找台積電生產。且在這些大怪物級公司之後還有主權國家也開始對ＡＩ投資，手筆也不會小。

另一方面，蘋果新機推出因為內建OpenAI，市場極為看好，激勵蘋果股價近一個月表現出色，就在需求強勁，市場預估台積電明年資本支出又將衝高到三五○～三七○億美元，持續加碼投資最先進製程相關研發，加上二奈米後續需求超乎預期強勁，果是如此將是歷年次高。

台積電預計十八日召開法說會，外資圈紛紛看好，由於台積電四、五月累計營收四五四五億元，原本預計當季營收預估為一九六至二○四億美元，匯率假設基礎美元兌新台幣為三二．三，以此換算高標營收為六五八九．二億元，事實上可能高於此數字，單季營收可能向六八五○億元接近或突破，換算約達二一二億美元，預估將是超標。再者六月底台幣收在三二．四三；也就是說，台積電將有不少匯兌收益，單季毛利、營益率可望超標，ＥＰＳ有機會向十元挑戰。

而進入下半年又是電子旺季，外資預估台積電第三季營收季增率將達雙位數幅度，上看十二％，全年營收展望成長二○至二五％不變。

外資也看好下半年至明年的蘋果iPhone換機潮，估整個明年三奈米製程供應都將十分吃緊。短線來看，外資對台積電第三季營收季增率預估都逾一成，差別在毛利率不同。較看好者研判第三季毛利率將至五三％，優於第二季的五二．四％。在三奈米、五奈米先進製程領先帶來充沛現金流，資本密集度可維持不過度衝高，有利季配息逐步拉升，今年每季配發股息已拉高至四元，預計未來將有朝五元以上邁進。

值得一提的是，自從六月股東會魏哲家當董事長後，台積電企圖心似乎又更積極，再度強調他跟市場一樣非常樂觀，而且才剛剛開始。而所建的產能，都是為了幾年後長期的發展，台積電的表現會永遠好，請放心！魏哲家不但主動表示台積電要漲價，還舉輝達為例表示，「它的東西太貴了，不過的確有價值，所以我也要開始，跟它秀我的價值」。魏哲家說，「Let me share with you，你要投資理財，Stay with TSMC，我們又誠實，又努力，表現又好，股價有時稍嫌委屈，但還是會回來。」並說他還曾借錢買進台積電股票（當年台積電股價低於四六○元時，董事長以股票質押公開買進台積電），未來在適當時機，他也有可能再加碼。

台積電六月初宣布，自六月六日至八月五日實施買回庫藏股，預計從集中市場買回庫藏股三二四九張，買回區間價格為五九八至一二八一元。近幾日已宣布庫藏股已全部買回，平均每股買回價格九五○．八一元，買回股份總金額三○．八九億元。買進這段時間正是該股從八五○元上漲至九八四元階段，顯然公司不認為此時買進台積電貴。若以台積電今年高標ＥＰＳ四○元計算，ＰＥ約二三倍，但若以明年ＥＰＳ向五○元以上挺進，接下來就是六○元，則ＰＥ將低於二○倍，這也是華爾街看好台積電補漲理由。

公開買進庫藏股毫不手軟

台積電上漲，所帶領的先進封裝供應鏈，如弘塑、辛耘、萬潤、志聖、均華、鈦昇等，不論獲利及股價也都強勢表現。（全文未完）

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