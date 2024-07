先探／飆股台積電Q3有新戲！！

AI發展及應用方興未艾,台積電總市值挑戰兆美元不是夢,將帶旺旗下股,同時新起的電子代工大哥們,生產超過八成AI伺服器,加上蘋果新機訂單加持,一棒接一棒上漲,連同零組件,將推動台股向25000點挑戰。

文/方亞申

很久未見台股上半年就大漲二八.四六%,尤其當全球景氣處於不穩定、中國更是谷底低盪之際;而推動台股主要功臣就是占權值比重約三成的台積電大漲六三.五%,配合聯發科、鴻海、廣達等權值股也大漲,台股漲幅高居全球股市前三名。

美股中那指去年大漲,歸功於科技七雄貢獻;今年華爾街則推出AI五雄,其中輝達居首,再來就是微軟、超微、台積電ADR、博通等,結果上半年漲幅居第二的是台積電達六三.五%,再來是博通及微軟的四三.八%及十八.八%,最低的反而是一度與輝達齊名的超微!台積電ADR股價大漲,總市值已推高至九千億美元,距離一兆美元以不遠,也排名亞洲第一名、全球第十名。

台積電魏哲家領軍企圖心強烈

而且市值大的公司興建巨型資料中心不遺餘力,由於投資金額龐大,主導者以科技七雄為主,包括臉書、特斯拉、谷歌等手筆都很大,最近亞馬遜為鞏固雲端需求,規劃未來十年豪擲逾一千億美元建造數據中心。大公司檯面上下都積極研發自己的AI晶片,最後還是得找台積電生產。且在這些大怪物級公司之後還有主權國家也開始對AI投資,手筆也不會小。

另一方面,蘋果新機推出因為內建OpenAI,市場極為看好,激勵蘋果股價近一個月表現出色,就在需求強勁,市場預估台積電明年資本支出又將衝高到三五○~三七○億美元,持續加碼投資最先進製程相關研發,加上二奈米後續需求超乎預期強勁,果是如此將是歷年次高。

台積電預計十八日召開法說會,外資圈紛紛看好,由於台積電四、五月累計營收四五四五億元,原本預計當季營收預估為一九六至二○四億美元,匯率假設基礎美元兌新台幣為三二.三,以此換算高標營收為六五八九.二億元,事實上可能高於此數字,單季營收可能向六八五○億元接近或突破,換算約達二一二億美元,預估將是超標。再者六月底台幣收在三二.四三;也就是說,台積電將有不少匯兌收益,單季毛利、營益率可望超標,EPS有機會向十元挑戰。

而進入下半年又是電子旺季,外資預估台積電第三季營收季增率將達雙位數幅度,上看十二%,全年營收展望成長二○至二五%不變。

外資也看好下半年至明年的蘋果iPhone換機潮,估整個明年三奈米製程供應都將十分吃緊。短線來看,外資對台積電第三季營收季增率預估都逾一成,差別在毛利率不同。較看好者研判第三季毛利率將至五三%,優於第二季的五二.四%。在三奈米、五奈米先進製程領先帶來充沛現金流,資本密集度可維持不過度衝高,有利季配息逐步拉升,今年每季配發股息已拉高至四元,預計未來將有朝五元以上邁進。

值得一提的是,自從六月股東會魏哲家當董事長後,台積電企圖心似乎又更積極,再度強調他跟市場一樣非常樂觀,而且才剛剛開始。而所建的產能,都是為了幾年後長期的發展,台積電的表現會永遠好,請放心!魏哲家不但主動表示台積電要漲價,還舉輝達為例表示,「它的東西太貴了,不過的確有價值,所以我也要開始,跟它秀我的價值」。魏哲家說,「Let me share with you,你要投資理財,Stay with TSMC,我們又誠實,又努力,表現又好,股價有時稍嫌委屈,但還是會回來。」並說他還曾借錢買進台積電股票(當年台積電股價低於四六○元時,董事長以股票質押公開買進台積電),未來在適當時機,他也有可能再加碼。

台積電六月初宣布,自六月六日至八月五日實施買回庫藏股,預計從集中市場買回庫藏股三二四九張,買回區間價格為五九八至一二八一元。近幾日已宣布庫藏股已全部買回,平均每股買回價格九五○.八一元,買回股份總金額三○.八九億元。買進這段時間正是該股從八五○元上漲至九八四元階段,顯然公司不認為此時買進台積電貴。若以台積電今年高標EPS四○元計算,PE約二三倍,但若以明年EPS向五○元以上挺進,接下來就是六○元,則PE將低於二○倍,這也是華爾街看好台積電補漲理由。

公開買進庫藏股毫不手軟

台積電上漲,所帶領的先進封裝供應鏈,如弘塑、辛耘、萬潤、志聖、均華、鈦昇等,不論獲利及股價也都強勢表現。(全文未完)

