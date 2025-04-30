勞動節出勤薪水加倍！誰可放假、加班費算法　5大QA一次看

▲勞工上班。（示意圖／Unsplash）

記者廖婕妤／台北報導

明天（5／1）就是勞動節，適用《勞基法》的勞工都可放假一天，排班制勞工若當天剛好是休息日，可另外休假嗎？若要加班，加班費該怎麼算？想請特休變成4天連假，雇主能拒絕嗎？104人力銀行整理5個QA，讓你秒懂勞動節假勤規定。

Q1：勞動節誰可以放假？

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104人力銀行表示，勞動節為勞工的「法定休假日」而非人人可放的「國定假日」，適用《勞基法》的受僱勞工，包含受僱於企業、領薪資、接受雇主指揮監督的工作者，無論全職或兼職，都屬於適用對象，勞動節當天都可放假。

不適用勞動節放假的族群，則包含軍人、警察、教師、醫師、事業單位雇主經理人、公務機構從業人員、職業運動球員與教練及裁判，以及農田水利會、國際組織及外國機構、未分類其他餐飲業如小吃攤、家事服務業4大產業，因不適用《勞基法》，當天仍需出勤。

不過，即使同在公務機構工作，例如公務機構中的技工、工友、駕駛人、臨時人員，另外例如私立幼兒園教師、民意代表助理，則屬於勞動節可放假的適用對象。

Q2：若我是排班制勞工，勞動節當天班表為休息日，可另外再休假嗎？

104人力銀行指出，若勞動節當天已排定為休息日，則勞動節日休假應對調至其他日，勞工可於對調後的勞動節日休假。今年5月因為有勞動節與端午節連假，共計有11個休假日，排班制勞工可休11天。

Q3：勞動節要上班，薪水怎麼算？

104人力銀行指出，若勞動節當天月薪制勞工與雇主約定出勤，應加倍發給工資，若當天出勤在8小時之內，除了原有的一日薪資之外，雇主需額外再給付勞工一天加班費，而出勤8小時以上，則應再依《勞動基準法》第24條第1項第1、2款規定給付加班費。

以平均月薪4.8萬計，勞動節當天出勤可獲得「原薪資1,600元 + 加班費1,600元」共3,200元工資。排班制的勞工，若5/1勞動節日已對調至他日，則5／1當天視為平日出勤無加班費，但對調後的勞動節假期仍需出勤上班時，一樣須給2倍薪。

Q4：勞動節想多請一天放4天連假，雇主可拒絕嗎？

104人力銀行表示，當勞工排定特休後，企業只有「具備企業經營上之急迫需求」且「已與勞工協商調整」，才能變更勞工排定特休日期。除非「勞工如於所排定特別休假日期休假，將同時嚴重影響資方營業自由，致生資方或第三方重大損害而顯然失衡」，雇主才可單方否決勞工排定特休。若不准假，將會違反《勞基法》規定查證屬實將處2至100萬元罰鍰。

Q5：是否會出現「親子放假不同調」的情形？

會，若小孩就讀私立幼兒園，則教職員屬教保員適用《勞基法》，因此老師與小孩勞動節當天都放假，而若國小以上的學齡孩童，因公立教職員不適用《勞基法》，因此老師與小孩都需要照常到校上班上課，搭配不同情況的家長，自然就會出現「親子放假不同調」而導致需要另行安排照顧人力的現象。

另外，若家中小孩交給保姆照顧，雖保姆屬家事服務業，並不適用《勞基法》，但保姆與家長間的關係也不是單純的「勞資關係」較似「委託關係」，可由雙方自行協調勞動節是否放假。