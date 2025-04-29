蔡明忠長子接班！　蔡承道接富邦保代董座

快訊／109萬股民歡呼！0050規模破5000億 配合調降經理費用

台灣ETF霸主再創新紀錄！元大台灣50(0050)受益人數突破百萬後，最新規模也正式突破5,000億元，最新規模來到5,019億，依據公告其內扣費用中的經理費將降至0.08%，再創目前台股ETF最低費率，投資人成最大贏家。

國光生「老鼠」之亂後急換股東會紀念品 氣密罐改超商200元卡

擁有逾7.2萬股民的生技股國光生（4142）本月傳出「老鼠橫行」爭議，公司先向外說明為去年凱米颱風發生實驗鼠運送問題，與公司疫苗產製無關，今（29）日突然公告更換股東會紀念品，由原本的「氣密保鮮罐」換成「統一超商200元商品卡」。

0050、0056今年以來淨申購雙破千億 佔全體台股ETF買盤約6成

台股受關稅議題影響修正，投資人把握長線布局機會，積極加碼元大台灣50（0050）與元大高股息（0056），推升兩者2025年以來淨申購金額雙雙突破千億元，佔全體台股ETF買盤約六成，為資金低接首選標的。

去年11-12月千萬發票最後得主現身 財部證實已領獎

去年11-12月統一發票千萬特別獎即將在今年5月5日兌領期滿，由於有民眾在桃園龜山區花210元吃麵中千萬大獎遲遲未領，遭財政部發布「協尋令」，財政部指出，最後一名未領獎者已在本周一完成兌領程序，呼籲其他獎項未領者要記得把握時間領錢。

永豐金股東會紀念品「金元包」開領 全台45處據點曝光

擁有40萬股民的永豐金（2890）2025年股東會將於5月29日舉行，股東會紀念品「金元包」於昨（28）日起至5月23日止（星期例假日除外）上午9點至下午4時永豐金委託永豐金證券受託代理場所領取。

三星三年內量產下一代VCT DRAM 目標「跳代」超車SK海力士

據外媒報導，韓國三星電子已確定了三年內量產下一代VCT DRAM的計畫。據業內人士27日透露，三星電子半導體（DS）部門管理層已經敲定了這一路線圖，並已開始認真進行該產品的量產工作。

台灣若發生「西葡大停電」有解？ 郭智輝：經濟部都有準備

西班牙跟葡萄牙發生大規模停電，若未來台灣發生這樣的事情該如何因應？經濟部長郭智輝今（29）日表示，要發生這種大停電應該都是人為破壞，經濟部在這個部分都有一些防備的措施，也有智慧調度，在電源的管理上面是有準備的。

IEAT與美國北達科他州農業廳締盟 搭建台美農產品採購新平台

台北市進出口商業同業公會(IEAT)昨(28)日與美國「北達科他州農業廳(North Dakota Department of Agriculture, 以下簡稱NDDA)」正式簽署合作備忘錄，締結國際合作夥伴關係。NDDA成為IEAT在美國的第36個姐妹會；也是全球第60國、第182個姐妹會。此次締盟不僅象徵台灣與美國在各州交流及經貿合作上更邁進一步，也搭建了台灣廠商對美國農產品採購的合作新平台。

快訊／46萬股民喜迎！國泰金配3.5元現金 殖利率6.28％

擁有逾46萬股民的國泰金（2882）今（29）日公告，每股配發3.5元現金股息，平近3年來最佳行情，以今日股價55.7元估算，現金殖利率高達6.28%。

BTS愛店「金豬食堂」5／13登台 國泰卡友享優先訂位權

廣受BTS（防彈少年團）等韓星喜愛，且連續七年榮獲米其林必比登推薦的韓式燒肉名店「金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당）1」將於今（2025）年5月13日登台。國泰世華銀行宣布獨家提供金豬食堂專屬訂位權，讓卡友嚐鮮。