多家銀行暫停自然人憑證開戶！金管會證實：尊重業者

▲多家銀行陸續暫停自然人憑證作為線上開戶的身分驗證方式。（示意圖／記者趙蔡州攝）



記者柯振中／綜合報導

近期多家銀行陸續暫停以自然人憑證作為線上開戶的身分驗證方式，主因是發現詐騙集團假借辦理貸款等名目，向民眾詐取自然人憑證後，濫用於開設數位帳戶，導致許多民眾帳戶淪為詐騙用途的人頭戶。金管會證實相關情況，並強調尊重銀行依自身風險控管所採取的應對措施。

根據《中央社》報導，金管會銀行局副局長侯立洋說明，有部分金融機構因接連發現以自然人憑證開設的帳戶，轉為警示帳戶的比率偏高，因此主動限制或中止該類驗證機制。儘管自然人憑證所涉的警示戶比例僅略高於其他驗證方式，銀行仍審慎因應，以防堵詐騙途徑持續擴張。

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目前，數位帳戶開戶方式依驗證強度分為三種：其一是未曾擁有該行帳戶者，以自然人憑證直接線上開戶；其二為原已在銀行有存款帳戶者，透過既有資料加開新戶；其三則是使用他行帳戶或信用卡資訊作為驗證。首類因開戶門檻最低，易成詐騙目標，成為此次管控重點。

為遏止詐騙行為蔓延，兆豐銀、第一銀、合作金庫、華南銀、台灣中小企銀、彰化銀等多家公股銀行已暫停自然人憑證驗證機制，土地銀行預計自5月5日起跟進，台灣銀行也將於5月上旬實施相關措施，屆時八大公股行庫將全面停止此開戶模式。

同時，相關單位呼籲民眾妥善保管自然人憑證，切勿交由他人代為使用。內政部亦提醒，若發現憑證遺失或遭人冒用，可透過線上或親自前往辦理停用手續，以保障個資與帳戶安全。