綜所稅「報扶養」親屬規定一文看　財部教戰4關鍵

▲報稅示意照。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

不少人選擇在5月綜所稅申報時列報家人受扶養，以此享有免稅額、扣除額，減輕稅負壓力，財政部指出，綜所稅申報扶養4類親屬差異大，民眾在申報扶養時要掌握5大關鍵，才能成功報稅。

一、先確定是否符合扶養條件？

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▲綜所稅報扶養要訣。（圖／翻攝財政部，下同）

直系尊親屬（祖父母、父母）

▪年滿 60 歲：可直接列報

▪未滿 60 歲：須符合無謀生能力

子女

▪未滿 18 歲：可直接列報

▪年滿 18 歲：須符合在校就學、身心障礙或無謀生能力

同胞兄弟姊妹

▪未滿 18 歲：可直接列報

▪年滿 18 歲：須符合在校就學、身心障礙或無謀生能力

其他親屬或家屬（伯、舅、姪、甥、孫等）

▪未滿 18 歲：同居一家永久共同生活且具家長家屬關係，互負扶養義務且確有扶養事實

▪年滿 18 歲：除符合上述條件外，還須符合在校就學、身心障礙或無謀生能力

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二、確認無謀生能力的規定有4大認定原則，包括：

1、 因身體/精神/智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，取得醫院證明且不能自謀生活或無能力從事工作。

2、符合長期照顧特別扣除額規定且不能自謀生活或無能力從事工作。

3、受監護宣告，尚未撤銷。

4、未滿60歲直系尊親屬：當年度所得額不超過 113 年度每人基本生活費 21 萬元，或領有身心障礙證明，或為精神衛生法第3條第4款規定的病人。

三、確定符合扶養條件，網路報稅如何操作？



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▪手機或電腦報稅都能新增受扶養親屬，填妥基本資料後，須執行親屬的 身分驗證（手機 3 選 1、電腦 6 選 1），才能下載親屬的所得及扣除額資料。

▪如確定受扶養親屬無任何所得，可僅填寫基本資料，免稅額會自動計入，但特別扣除額（身心障礙、長期照顧等）如有符合者就須自行新增並檢附證明文件。

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四、新增受扶養親屬後，需檢附證明文件嗎？

▪可直接列報者：免附文件

▪須符合在校就學或身心障礙或無謀生能力 → 須附文件（詳見 https://gov.tw/ryZ ）

※如需檢附證明文件，申報資料上傳後會有「#申報附件上傳」按鈕，手機可拍照直接上傳約 5-7 張；張數較多建議掃描PDF檔上傳。



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五、去年報過扶養，為何今年系統無資料？

考量實務上常有祖父母、父母及兄弟姊妹被家人共同扶養而協議其中一人報扶養的情形，因此，#直系尊親屬及兄弟姊妹 必須 #連續2年 被納稅義務人或其配偶列報扶養 ，今年（第3年）才能於系統查到資料，不用再自行新增。