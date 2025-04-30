美超微財報不如預期AI股埋隱憂　4檔台廠供應鏈跌深

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

受到AI大廠美超微（Super Micro）財報不如預期影響，美超微在美股盤後股價一度跌近20%，AI股供應鏈走低，4檔美超微台廠供應鏈業者今（30）日開盤股價表現也弱勢整理，包括美超微入股的麗臺（2465）等跌幅皆逾2%。

麗臺開盤10分鐘內一度跌1.35元至46.8元，跌幅2.8%；台灣封測廠華泰（2329）最大客戶即是美超微，其占整體伺服器比重高達九成，華泰早盤下跌0.75元或2.31%至32.65元。

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南俊國際（6584）是美超微伺服器滑軌獨家供應商，早盤下跌4元或3.07%至126元；散熱模組廠雙鴻（3324）早盤跌17.5元或3.43%至492.5元。

知名半導體分析師陸行之29日指出，今天比較值得關注的是 NVIDIA AI 伺服器客戶 Supermicro 大砍其1Q25 銷售及獲利預期，銷售預期從50-60億美元降至45-46億美元，EPS預期 從0.36-0.53 下調至0.16-0.17 vs. Bloomberg 分析師預期的0.48，毛利率逐季下跌2.2ppts係因把賣不出的舊產品庫存做備抵庫存損失，盤後股價大跌15%。

陸行之也提出三大疑問：

1. 公司沒說哪些客戶砍單，將訂單延期至2Q25，還是所有訂單都被推遲？還是公司暫時拿不到新產品 B200, GB200，而舊產品賣不出去？

2. 跟 H20 暫時不能賣給中國大陸客戶有沒有關係？因為 Supermicro 反而比較少找台灣廠商代工？連NVIDIA在1Q25都認列55億損失。還是轉賣到敏感地區的AI伺服器被美國政府截斷了？

3. 還有哪些AI 伺服器供應商會爆雷？但剛查了一下台灣AI伺服器供應鏈，廣達、緯創、緯穎 1Q25營收都還季增強勁，跟Supermicro比較類似的就是營收季減21%的英業達，還有季度沒成長的技嘉。但奇怪的是英業達不幫Supermicro 代工，主要幫 HPE、DELL、Lenovo、Google、Microsoft、Amazon代工，而Google上週公布季增20%，年增43%的172億美元資本開支還是強勁，難道是一些CSP最近會宣布砍資本開支嗎？