一輩子沒繳過稅　她月薪3萬「1年出國4次」！網+1：還收到退稅

▲原PO這輩子沒繳過所得稅。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

今年綜合所得稅正式申報將在5月1日上路，將近700萬人報稅戶嚴陣以待，不過一名30歲的女網友表示，不婚不生也不打算交男友，月薪只有3萬元，一年出國玩4次，這輩子還沒有繳過稅。貼文掀起熱論，有網友表示，「現在連窮都可以炫耀了」，但也有人認為「過自己想要的生活就好」。

女網友在Dcard發文，「有人跟我一樣，一輩子沒繳過稅嗎？」目前月薪只有3萬元，屬於標準的低薪族，沒打算結婚或生小孩，連交男友的念頭都沒有，「飯票可以」，雖然薪資不高，但是她一年出國玩4次，「大家來分享你們繳稅繳多少？」

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貼文曝光，同樣不用繳稅的網友留言，「沒繳過稅而且還退稅+1，因前公司是屬於高薪低報，月實領四萬多，但投保級距只有36K，工作這五年來沒繳過稅，開始投資後每年還能退」、「年薪30萬（身體不好只做半職5.5小時），股息約8萬／年，今年算起來可退稅6800元」。

也有網友好奇「1年40萬怎麼玩4次的？」底下網友留言，「吃家裡、住家裡、不用給孝親，完美存下那40萬，就可以玩四次了啊」、「以前追星全用課後打工的薪水，也是一年去了四次還五次日本」、「去年沖繩獨旅6天，含機票住宿總花費花不到3萬，因為對買東西真的沒很大興趣，真的可以不用花很多」、「老實說可以欸，我很愛出國，但不愛買包買奢侈品，衣服也是穿到破爛再換，如果出國是去東南亞，旅費可以壓很低」。

另外也有網友哀怨，「一年賺六十幾萬，要是沒人可以報扶養的話就要繳稅了，不是很懂六十幾萬繳什麼稅」、「在外租屋每個月都月光還要繳稅」、「剛好50萬左右，也要繳稅，真的哭」。