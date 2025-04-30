台股助攻！2023全台平均每戶家庭財富破1889萬元

▲主計處公布2023年國富統計，全國平均每戶家庭財富淨值達1,889萬元。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

行政院主計總處29日公布2023年（112年）國富統計，受惠於台股大漲與升息效應，全國平均每戶家庭財富淨值創下新高，達新台幣1,889萬元，較前一年成長116萬元，年增率6.56%。同時，平均每戶金融性負債也升至242萬元，兩項數據皆為歷年新高。

主計總處指出，2023年台股加權指數上漲26.83%，至17,931點，成為推升家庭資產的關鍵因素。有價證券資產隨股市上揚，平均每戶年增61萬元、平均總資產為341萬元；受央行升息影響，定期及外匯存款也增加至238萬元，年增16萬元。房地產仍為家庭資產主要項目，平均達576萬元，年增4萬元。

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儘管資產增加，家庭負債亦同步攀升，平均每戶國內金融性負債為242萬元，較前一年增加11萬元，主因房貸金額上升，反映出高房價與升息對家庭財務的雙重壓力。人壽保險及退休基金準備金則升至411萬元，顯示國人理財與退休意識提升。

▲主計處公布2023年國富統計，全國平均每戶家庭財富淨值達1,889萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）



國富統計屬「存量」概念，代表某一時間點的資產累積情形。2023年底我國整體國富毛額為320.48兆元，年增3.18%；國富淨額為252.82兆元，年增2.35%。與2019年相較，五年內國富毛額成長超過50兆元，增幅達19.19%。

主計總處強調，儘管2023年因終端需求疲弱與庫存去化影響，全年GDP僅成長1.12%，但資本市場表現亮眼，有效支撐家庭部門財富成長，展現台灣資產結構的韌性與多元性。