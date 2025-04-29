ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

三上悠亞將發行迷因幣！獨家見面會等好康曝光

▲三上悠亞將發行迷因幣 。（圖／翻攝自Ｘ／@Mikami_Coin）

▲三上悠亞將發行迷因幣 。（圖／翻攝自Ｘ／@Mikami_Coin）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本全方位女星三上悠亞宣佈，將於2025年4月30日透過Solana區塊鏈發行個人迷因幣「$MIKAMI」，以嶄新的虛擬資產方式與全球粉絲建立更緊密的互動關係。此舉不僅引起幣圈關注，也讓她成為繼NFT之後再度擁抱Web3的日星代表人物。

根據官方消息，$MIKAMI代幣將於指定錢包地址啟動初售，並明確聲明僅接受該錢包所接收的SOL資產，防範詐騙風險。此外，發行方也強調，該代幣不針對日本用戶進行任何形式的推廣或銷售，整體企劃由三上本人與其經紀公司主導，意圖藉此探索偶像經濟的新可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

$MIKAMI項目規劃共分為四大階段。首波將成立官方社群平台（包含Telegram與X），並同步開啟去中心化交易所（DEX）流動性池。接著進入「覺醒」階段，預計推出虛擬互動空間「三上神社」，粉絲可參與迷因創作競賽並獲得限量贈品。

第三階段聚焦於實體周邊領域，將販售簽名海報等收藏品，並與動漫社群展開跨界合作。終極階段則成立「MIKAMI DAO」，讓持幣者透過投票參與未來發展方向，包括舉辦全球粉絲見面會、線上演唱會與虛擬偶像MCP AI計畫。

在代幣經濟模型上，$MIKAMI的總供應量將分為數個部分，其中50%由三上本人持有並鎖倉至2069年，其餘依序分配為20%初售、15%流動性提供、10%社群建設與5%行銷推廣。該設計展現其長期投入與粉絲社群經營的企圖。

三上悠亞過去便展現出對虛擬資產的高度興趣，早在2021年就發行限量NFT「your NFT」，2025年2月更親赴香港出席Consensus加密貨幣大會。她目前於各大社群平台的總粉絲數超過1,600萬，堪稱Web3時代中最具影響力的亞洲藝人之一。

針對此次發幣，三上在社群平台上留下這樣一句話：「美麗會隨時間逝去，但稀有性將永存。」透過$MIKAMI，她試圖將偶像魅力數位化，讓粉絲參與其中、共建未來，開啟虛擬經濟與粉絲文化融合的新紀元。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

推薦閱讀

快訊／109萬股民歡呼！0050規模破5000億　配合調降經理費用

快訊／109萬股民歡呼！0050規模破5000億　配合調降經理費用

台灣ETF霸主再創新紀錄！元大台灣50(0050)受益人數突破百萬後，最新規模也正式突破5,000億元，最新規模來到5,019億，依據公告其內扣費用中的經理費將降至0.08%，再創目前台股ETF最低費率，投資人成最大贏家。

2025-04-29 17:01
國光生「老鼠」之亂後急換股東會紀念品　氣密罐改超商200元卡

國光生「老鼠」之亂後急換股東會紀念品　氣密罐改超商200元卡

擁有逾7.2萬股民的生技股國光生（4142）本月傳出「老鼠橫行」爭議，公司先向外說明為去年凱米颱風發生實驗鼠運送問題，與公司疫苗產製無關，今（29）日突然公告更換股東會紀念品，由原本的「氣密保鮮罐」換成「統一超商200元商品卡」。

2025-04-29 16:38
0050、0056今年以來淨申購雙破千億　佔全體台股ETF買盤約6成

0050、0056今年以來淨申購雙破千億　佔全體台股ETF買盤約6成

台股受關稅議題影響修正，投資人把握長線布局機會，積極加碼元大台灣50（0050）與元大高股息（0056），推升兩者2025年以來淨申購金額雙雙突破千億元，佔全體台股ETF買盤約六成，為資金低接首選標的。

2025-04-29 12:26
去年11-12月千萬發票最後得主現身　財部證實已領獎

去年11-12月千萬發票最後得主現身　財部證實已領獎

去年11-12月統一發票千萬特別獎即將在今年5月5日兌領期滿，由於有民眾在桃園龜山區花210元吃麵中千萬大獎遲遲未領，遭財政部發布「協尋令」，財政部指出，最後一名未領獎者已在本周一完成兌領程序，呼籲其他獎項未領者要記得把握時間領錢。

2025-04-29 11:44
永豐金股東會紀念品「金元包」開領　全台45處據點曝光

永豐金股東會紀念品「金元包」開領　全台45處據點曝光

擁有40萬股民的永豐金（2890）2025年股東會將於5月29日舉行，股東會紀念品「金元包」於昨（28）日起至5月23日止（星期例假日除外）上午9點至下午4時永豐金委託永豐金證券受託代理場所領取。

2025-04-29 10:30
三星三年內量產下一代VCT DRAM　目標「跳代」超車SK海力士

三星三年內量產下一代VCT DRAM　目標「跳代」超車SK海力士

據外媒報導，韓國三星電子已確定了三年內量產下一代VCT DRAM的計畫。據業內人士27日透露，三星電子半導體（DS）部門管理層已經敲定了這一路線圖，並已開始認真進行該產品的量產工作。

2025-04-29 10:41
台灣若發生「西葡大停電」有解？　郭智輝：經濟部都有準備

台灣若發生「西葡大停電」有解？　郭智輝：經濟部都有準備

西班牙跟葡萄牙發生大規模停電，若未來台灣發生這樣的事情該如何因應？經濟部長郭智輝今（29）日表示，要發生這種大停電應該都是人為破壞，經濟部在這個部分都有一些防備的措施，也有智慧調度，在電源的管理上面是有準備的。

2025-04-29 10:20
綜所稅「報扶養」親屬規定一文看　財部教戰4關鍵

綜所稅「報扶養」親屬規定一文看　財部教戰4關鍵

不少人選擇在5月綜所稅申報時列報家人受扶養，以此享有免稅額、扣除額，減輕稅負壓力，財政部指出，綜所稅申報扶養4類親屬差異大，民眾在申報扶養時要掌握5大關鍵，才能成功報稅。

2025-04-30 00:17
IEAT與美國北達科他州農業廳締盟　搭建台美農產品採購新平台

IEAT與美國北達科他州農業廳締盟　搭建台美農產品採購新平台

台北市進出口商業同業公會(IEAT)昨(28)日與美國「北達科他州農業廳(North Dakota Department of Agriculture, 以下簡稱NDDA)」正式簽署合作備忘錄，締結國際合作夥伴關係。NDDA成為IEAT在美國的第36個姐妹會；也是全球第60國、第182個姐妹會。此次締盟不僅象徵台灣與美國在各州交流及經貿合作上更邁進一步，也搭建了台灣廠商對美國農產品採購的合作新平台。

2025-04-29 19:27
快訊／46萬股民喜迎！國泰金配3.5元現金　殖利率6.28％

快訊／46萬股民喜迎！國泰金配3.5元現金　殖利率6.28％

擁有逾46萬股民的國泰金（2882）今（29）日公告，每股配發3.5元現金股息，平近3年來最佳行情，以今日股價55.7元估算，現金殖利率高達6.28%。

2025-04-29 18:25

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透1億一注獨得！北市誕生新億萬富翁

綜所稅「報扶養」親屬規定一文看　財部教戰4關鍵

多家銀行暫停自然人憑證開戶！金管會證實

三上悠亞將發行迷因幣！

即／白宮控有敵意　亞馬遜澄清「不會標註關稅價格」

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

台積電赴美建廠　郭智輝認：供應鏈恐跟進外移

永豐金股東會紀念品「金元包」開領　全台45處據點曝光

2025「繳稅神卡」出現了！　最高回饋26％

BTS愛店「金豬食堂」5／13登台　國泰卡友享優先訂位權

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366