三上悠亞將發行迷因幣！獨家見面會等好康曝光

▲三上悠亞將發行迷因幣 。（圖／翻攝自Ｘ／@Mikami_Coin）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本全方位女星三上悠亞宣佈，將於2025年4月30日透過Solana區塊鏈發行個人迷因幣「$MIKAMI」，以嶄新的虛擬資產方式與全球粉絲建立更緊密的互動關係。此舉不僅引起幣圈關注，也讓她成為繼NFT之後再度擁抱Web3的日星代表人物。

根據官方消息，$MIKAMI代幣將於指定錢包地址啟動初售，並明確聲明僅接受該錢包所接收的SOL資產，防範詐騙風險。此外，發行方也強調，該代幣不針對日本用戶進行任何形式的推廣或銷售，整體企劃由三上本人與其經紀公司主導，意圖藉此探索偶像經濟的新可能。

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$MIKAMI項目規劃共分為四大階段。首波將成立官方社群平台（包含Telegram與X），並同步開啟去中心化交易所（DEX）流動性池。接著進入「覺醒」階段，預計推出虛擬互動空間「三上神社」，粉絲可參與迷因創作競賽並獲得限量贈品。

第三階段聚焦於實體周邊領域，將販售簽名海報等收藏品，並與動漫社群展開跨界合作。終極階段則成立「MIKAMI DAO」，讓持幣者透過投票參與未來發展方向，包括舉辦全球粉絲見面會、線上演唱會與虛擬偶像MCP AI計畫。

在代幣經濟模型上，$MIKAMI的總供應量將分為數個部分，其中50%由三上本人持有並鎖倉至2069年，其餘依序分配為20%初售、15%流動性提供、10%社群建設與5%行銷推廣。該設計展現其長期投入與粉絲社群經營的企圖。

三上悠亞過去便展現出對虛擬資產的高度興趣，早在2021年就發行限量NFT「your NFT」，2025年2月更親赴香港出席Consensus加密貨幣大會。她目前於各大社群平台的總粉絲數超過1,600萬，堪稱Web3時代中最具影響力的亞洲藝人之一。

針對此次發幣，三上在社群平台上留下這樣一句話：「美麗會隨時間逝去，但稀有性將永存。」透過$MIKAMI，她試圖將偶像魅力數位化，讓粉絲參與其中、共建未來，開啟虛擬經濟與粉絲文化融合的新紀元。