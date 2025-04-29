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台積電赴美建廠隱憂！郭智輝：供應鏈可能7年後跟進外移

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著美國對中關稅政策的不確定性加劇及貿易保護主義升溫，台積電赴美設廠對台灣產業鏈的潛在影響引發關注。今日立法院施政總質詢中，國民黨立委牛煦庭質詢經濟部長郭智輝，針對台積電美國設廠是否帶動供應鏈外移、以及台幣升值對產業的衝擊提出疑問。郭智輝坦言，供應鏈外移需待台積電美國6座晶圓廠全數完工，預估「可能是7、8年後的事情」，但影響不容小覷。

牛煦庭指出，美國透過談判積極引導台灣關鍵產業赴美投資，特別是台積電擴大設廠計畫，可能牽動上下游供應鏈跟進。他質疑，政府是否掌握台積電赴美後，供應鏈外移的規模與影響？郭智輝回應，目前台積電美國廠的產量尚不足以吸引整條供應鏈遷移，「除非台積電把6座晶圓廠都蓋好，供應鏈才可能過去，可能是7、8年後的事情。」他強調，短期內供應鏈外移的風險有限，但長期趨勢需密切觀察。

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行政院長卓榮泰補充，政府已與化學原料等相關業者討論台積電赴美設廠的後續影響。他表示，當前產量規模尚未構成供應鏈跟進的必要條件，但若未來產量大幅提升，業者可能需重新評估布局。卓榮泰強調，政府致力於「根留台灣」，避免產業空洞化，但也坦言，若供應鏈不跟進，台積電在美設廠可能面臨獨立運營的挑戰。

牛煦庭進一步追問，若美國總統川普推動美元貶值政策，導致台幣升值至1美元兌28至30元，是否引發製造業倒閉潮？郭智輝表示，初步評估顯示，台幣大幅升值將影響約5%的產業，涉及12.5萬就業人口，衝擊程度介於3%至14%之間，詳細數據仍在分析中。他坦言，出口導向產業將首當其衝，特別是面臨美國高關稅壓力的企業。

除了台積電，牛煦庭也提及印刷電路板（PCB）與伺服器（ICT）產業可能的外移趨勢。郭智輝回應，這些產業在美國已有設廠基礎，隨著美國市場需求增長，部分廠商可能調整布局以因應關稅與市場變化。

對於供應鏈外移的討論，網路輿論反應強烈。部分網友質疑政府說法過於樂觀，認為「7、8年」的時間表低估了美國建廠速度與補貼吸引力，批評官方「先否認再承認」的應對模式。也有意見指出，供應鏈外移不僅影響就業與經濟，還可能削弱台灣在全球半導體產業的競爭力，呼籲政府提出更積極的因應策略。

卓榮泰重申，政府將持續與產業溝通，確保台灣產業根基穩固，並密切監控匯率、關稅與國際局勢變化。郭智輝則表示，經濟部正進行更細緻的影響評估，並與相關部門合作，預備因應供應鏈外移與匯率波動的潛在風險。

關鍵字： 台積電供應鏈外移台幣升值產業競爭力政府因應

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