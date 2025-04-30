金控雙雄股利！國泰金驚艷漲逾半根　富邦金開獎倒數強彈4%

▲國泰金外觀照。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）昨（29）日公告2024年盈餘分派，每股配發3.5元現金股息，為近3年來最佳行情，以今日股價55.7元估算，現金殖利率高達6.28%，受到配息題材激勵，今（30）日跳空開高，漲幅逾6%，最高上攻59.2元，開盤一個小時多成交量超過3萬多張，超過昨天成交量，富邦金（2881）跟進強彈，漲幅4%，攀高到85.5元。

人壽、銀行雙引擎發揮，國壽2024年稅後純益高達671.8億元，創下歷年次高紀錄，國泰世華銀2024年全年稅後純益383.4億元，年成長逾3成，國泰金稅後純益達到1,111.9億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.28元，就3.5元配息來看，盈餘分配率約48%。

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14家金控除了富邦金尚未公布之外，其他13家均已公布2024年盈餘分派，國泰金宣布股利之後，市場期待富邦金2024年盈餘分派，其全年稅後淨利1,508.2億元，創下國內金控業歷來單年最高獲利紀錄， EPS高達10.77元，配息能力值得期待。

國泰金、富邦金領軍上攻，台新金（2887）漲幅逾2%，玉山金（2884）、凱基金（2883）、元大金（2885）漲幅逾1%。