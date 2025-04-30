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火鍋股飄香！築間掛牌上櫃　盤中漲幅逾2成

▲築間（7723）掛牌上櫃。（圖／築間提供）

▲築間掛牌上櫃。（圖／築間提供）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）今（30）日以承銷價45元掛牌上櫃，早盤最高衝上55.3元，漲幅逾22％；築間旗下目前有13個品牌，全台總店數近200家，並於去年正式跨足海外市場，今年將以鍋物及燒肉為經營主軸，優化營收並提升獲利，隨著新品牌開出，預期下半年業績有望優於上半年。

築間表示，今年持續推動多角化經營，透過直營與加盟雙軌展店模式擴大市場規模，提升市占率與營運動能，同時也積極佈局街邊店及百貨商場，拓展目前10個品牌聚落的規模，發揮聚集經濟最大效益，並鎖定主力消費客群，聚焦中、高價位消費市場發展，優化營收結構及提升獲利能力。

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築間指出，看好鍋物與燒肉的商機潛力，今年以2大餐飲類別為主要經營主軸，加深市場滲透；為完善客單價區間布局，4月初已推出中平價的鍋物新品牌「芡芳石頭火鍋」，預計於上半年開出10家新店面，隨著價格帶與據點布局更加完整，預期下半年業績有望優於上半年。

海外布局部分，築間去年以築間幸福鍋物、燒肉Smile、築間酸菜魚等品牌成功插旗香港，並以築間燒肉ちくま焼肉進軍日本。隨著海外門市單月業績逐月回升，未來將持續優化菜單與服務品質，強化品牌形象，未來視業績穩定情況，不排除擴大海外展店布局。

築間2024全年合併營收為57.84億元，寫歷史新高，稅後淨利為1.86億元，EPS為4.06元；今年3月合併營收為4.06億元，年減12.33%；累計今年Q1合併營收為13.40億元，年減8.52%。

關鍵字： 築間鍋物燒肉合併營收品牌

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