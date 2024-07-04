MSC運力全球占比破20%、遙遙領先　新造船長榮列全球第三

▲地中海航運的運力在全球佔比已經突破20%。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

根據Alphaliner公布的最新數據，地中海航運(MSC)的運力在全球佔比已經突破20%，預計本月將突破600萬箱(20呎櫃)，遙遙領先排名第二的馬士基14.4%市佔率，明年2月馬士基與MSC拆夥，改與赫伯羅德組成Gemini聯盟後，合計運力估計與MSC相當。在新造船部分，MSC也是名列第一，達99艘，達飛航運83艘，名列第二，我國長榮海運65艘，名列第三。

MSC一家公司就掌控著全球五分之一的貨櫃船運力，這是該公司成立52年首次達此壯舉，目前貨櫃船隊的總運力達到了5,979,659箱，預計本月內突破600萬箱，續創新高紀錄。

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排名第二的馬士基目前總運力約432萬餘箱，與MSC差距近170萬箱，接近排名第七的長榮海運168.88萬箱運力。

大陸信德海事網統計，MSC在疫情期間至今購買了超過330艘的二手船，再加上該公司訂購了大量的新造船，該公司所掌控的新造船運力在近年內實現了大幅的增長，該公司公司成立後花費了大約30年才在2007年1月將其貨櫃船隊的總運力達到了100萬箱，54個月後的2011年7月達到200萬箱，70個月後的2017年5月，突破300萬箱，50個月後的2021年7月，達到400萬箱，46個月後的2023年5月，達到500萬箱。

今年到目前為止，MSC接收了28艘，32.4萬箱大型新造貨櫃船，目前還有99艘新船，總計運力119.39萬箱等待交付。

新造船部分，名列第二的達飛待交船有83艘，100.54萬餘箱；長榮是65艘，72.50萬餘箱；名列第四的中遠海運37艘，64.86萬餘箱；名列第五的日本海洋網聯37艘，46.86萬餘箱。