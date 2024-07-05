「AI機器人妖股」連飆跳空漲停　被證交所列入37檔注意股名單

▲台灣證券交易所公布注意有價證券資訊。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所5日公布37檔注意股，值得注意的是，AI應用及機器人題材相關個股如羅昇（8374）、盟立（2464）、穎漢（4562）、昆盈（2365）、慧友（5484），因近期連續亮漲停被列入其中；另外像是連續噴出7根跳空漲停的錸德（2349）、旗下子公司錸寶（8104）等綠能概念股，也因漲勢不斷皆被列入注意股。

根據公告內容，羅昇最近6個營業日累積收盤價漲幅達58.71%，且7月5日週轉率為10.66%；盟立最近6個營業日累積收盤價漲幅達34.73%，且7月5日週轉率為33.34%；穎漢最近6個營業日累積收盤價漲幅達48.36%，且7月5日週轉率為27.41%；昆盈最近6個營業日累積收盤價漲幅達44.60%，且7月5日週轉率為29.10%，皆被列入注意股。

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此外，像是「黃仁勳明牌股」慧友，則因最近6個營業日累積收盤價漲幅達52.56%，且7月5日成交量為最近60個營業日日平均成交量的11.01倍、週轉率為15.90%，最近30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達368.37%；最近60個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達386.65%；最近90個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達323.21%，因而被列入注意股。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：台富、精元、輔信、圓剛、志聖、一詮、普安、皇昌、隆銘綠能、智原、訊舟、益登、晟鈦、聯鈞、晶彩科、辛耘、健策、立積、金橋、光聖、泰福-KY、聯策、旭暉應材、天虹、昇陽半導體、美德醫療-DR、明輝-DR、泰聚亨-DR、同方友友-DR、巨騰-DR。