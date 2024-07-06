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資金熱潮來襲「台股還有更高」！短線多方強勢　須留意Q3變數因子

▲台股段短線有震盪，但整體下檔支撐力道強勁。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股7月5日小幅震盪，指數開盤後不久再度創高23,628.86點，收盤小漲34.06點，漲幅0.14%，收在23,556.59點，晶圓龍頭大廠台積電也維持平盤價；回顧台股週線再度大漲524.34點，漲幅2.28%，平均日均量4,944.83億元。

時序進入第三季第一週，三大法人資金動向再度出現自營商獨調節的狀況，單週賣超103.99億元，投信法人則持續加碼196.43億元，外資「由賣轉買」回補83.97億元，三大法人合計買超176.41億元。

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PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，在資金的推升之下，晶圓龍頭大廠股價正式站上千元大關，大盤也隨之改寫新高價，雖然台股段短線有震盪，但整體下檔支撐力道強勁，且月均線扣抵值仍在低檔，月線角度將加速上揚，根據過去經驗，台股指數跳空開高後，後續仍有續強機會，目前市場等待7月晶圓龍頭大廠法說會、8月輝達財報，不論財報數據及對市場的展望，將為全球AI產業的重要指引。

柯鴻旼認為，短線台股融資餘額持續快速增高，加上第三季台廠獲利年增率因為基期被墊高，增加第三季大盤指數修正的可能性，屆時可逢加碼低布局質優AI相關的業績成長股，不過觀察目前包括ETF、除權息活水等讓台股資金面充沛無虞，預期拉回幅度有限。

不過，柯鴻旼指出，有「小非農」之稱的美國6月ADP就業人數新增15萬人，創下4個月新低，6月美國ISM非製造業指數也出現大幅下滑，遠低市場預期，顯示就業與經濟活動出現降溫。

此外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾也對通膨看法釋出鴿派訊息，讓市場樂觀看待聯準會9月降息機率增加，有利資本市場風險偏好，但須歐美選舉政治變數存不確定性，可能對市場與全球產業帶來中長線影響，仍須謹慎看待地緣政治、選舉等因子。

「第三季行情可能偏向震盪。」柯鴻旼建議，可提高高息股、傳產如生技、腳踏車產業等比重，科技族群主軸依舊是AI與半導體，包括AI相關的高速傳輸、高速連接、半導體先進封裝、電源管理、電子紙等，以及明年將進入滲透率快速提升的AI PC、AI手機等皆可留意。

關鍵字： 台股投資AI台積電輝達

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