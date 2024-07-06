台積電破千掀股票分割話題　法人：必要性不大

▲台積電股價破千元。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

台積電（2330）股價衝破1000元大關，對於台股影響加劇，每跳動1檔便影響大盤逾40點，引發市場熱烈討論股票分割議題。法人表示，台股期貨交易因而出現萎縮，不過，只是投資人不習慣，是短期現象，台積電股票分割必要性不大。

台積電衝上1005元，躋身千金股之列，是台股本週最熱門的話題。隨著台積電登上千元，每檔跳動5元，影響大盤逾40點，台積電影響指數劇烈波動情況前所未見。市場熱烈討論台積電是否應進行股票分割。

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美股對於股票分割習以為常，蘋果（Apple）與特斯拉（Tesla）都曾股票分割，近來當紅的AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）甫於今年6月完成1拆10股票分割。台股近年也陸續有企業進行股票分割，如矽力-KY、聖暉及朋億等。

朋億財務長歐俊彥說，美股主要是因為股價高，希望透過股票分割，讓更多投資人能夠投資。如輝達於股票分割前股價高達1224.4美元，1股價格逼近新台幣4萬元，1拆10分割後，1股價格驟降至不到4000元。

歐俊彥表示，朋億會進行股票分割主要是希望提升股票流通性，因朋億股本小，僅3.72億元，且母公司聖暉持股約58%，在外流通股數少。股票分割後成效不錯，先前1個月成交量經常不到1000張，今年6月成交量超過4000張，4月還多達1萬張以上。

台積電股本高達2593.36億元，最大股東行政院國家發展基金管理會持股比率約6.38%，並無流通性的問題。台積電1張股票價格逾100萬元，不過1股1005元，台股目前盤中可以進行零股交易，對於投資人並非「高不可攀」。

據集保結算所統計，台積電7月5日零股股東人數多達82萬3890人，今年來增加9萬2558人，顯示小資族透過零股交易投資台積電有增多的情況。

分析師王兆立說，台股期貨成交量自4日的15萬多口，驟降至5日不到10萬口，減少逾37%。投資人對於台積電影響指數劇烈波動情況不習慣是主要原因之一，此外，台積電5日股價狹幅震盪，高低差僅10元，也是影響台股期貨成交量萎縮的原因。

王兆立表示，這只是短期問題，投資人應會逐漸習慣當前情況，此外，若台積電股價波動加大，台股期貨交易量也會隨著增加，台積電股票分割的必要性不大。 王兆立說，台積電成為市場追逐焦點，市值攀高至26兆元，占上市公司總市值比重升至34.71%，顯示人工智慧（AI）是市場的主流。