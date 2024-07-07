晶片戰遙遙無期　台積電上游老手：還要再打數十年

▲晶片示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導



台積電上游設備商、荷蘭艾司摩爾(ASML)前執行長韋尼克（Peter Wennink）接受外媒專訪指出，美中晶片戰是「意識形態」戰爭，缺乏事實根據，而且這場競爭還會持續下去，預期晶片戰爭還要數十年才會結束。

自 2018 年以來，美國以安全考量為由，對ASML向中國（僅次於台灣的第二大市場）出口工具施加了越來越多的限制。最近，美國試圖阻止該公司對已出售給中國客戶的設備進行維修。

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韋尼克執掌ASML兵符長達10年之久，今年4月退休，他接受荷蘭商業新聞電台（BNR）專訪時指出，美中貿易戰爭這類討論「不是在事實、內容、數字或數據的基礎上進行的，而是在意識形態的基礎上進行的。」

「你要怎麼想都可以，但我們是一家企業，必須平衡管理股東的利益。」韋尼克指出，如果意識形態破壞這一點，「那我就有意見了。」他說，艾司摩爾在中國耕耘了30年，擁有眾多客戶和員工，因此「負有義務」。

韋尼克也表示，他已盡可能進行遊說，以防止出口限制變得過於嚴格，同時，當他認為公司的智慧財產權沒有受到保護時，他向中國高層政界人士抱怨。

「對華盛頓來說，或許他們會認為韋尼克是中國的朋友。」韋尼克接著說：「不，我是客戶、供應商、員工和股東的朋友。」在地緣政治的利益考量下，晶片戰爭可能要好幾十年才會結束。