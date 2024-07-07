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經濟部下半年加碼補助換電動機車　5地區最高領4000元

▲電動機車示意照，非指特定品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲電動機車示意照，非指特定品牌。（圖／記者張慶輝攝）

文／中央社

經濟部已擬定汰舊換新選購電動車補助加碼計畫，送至環境部審查，下半年正式上路，鎖定雲嘉南、高屏等地民眾，以新台幣4000元收購空污和減碳效益，額度約1萬台；其中減碳效益收購價2000元，全台民眾皆適用申請。

為因應台商回流建廠用地需求增加，經濟部產業園區管理局開發嘉義縣中埔、水上、台南市新市、高雄市北高雄等4大產業園區，近期陸續交地予廠商，計入建廠時間，預估2年後開始量產，部分進度較快的廠商則在今年底、明年就可完成建廠、開始生產。

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經濟部園管局說明，園區開發環評承諾的空氣污染、溫室氣體增量抵換，可透過收購老舊機車汰換成電動機車的空氣污染和溫室氣體減量效益，將減量效益歸屬於經濟部園管局，進一步達成環評承諾要求。

因此，園管局規劃分別以2000元收購燃油機車換電動機車的空污和減碳效益，額度約1萬台，已經擬定計畫書，近期送至環境部審查，預估1、2個月後審查通過後，即可上架環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」。

不過，由於空污增量抵減須來自相同的空氣品質擴散影響區（簡稱空品區），園管局表示，空污減量效益主要針對雲嘉南、高屏兩空品區收購；也就是車籍在雲林、嘉義縣市、台南、高雄和屏東的民眾，最高可獲得空污和減碳效益收購價4000元。

至於減碳效益收購金2000元，園管局表示，全台民眾皆可適用申請，收購方案上路後，若有換車需求的民眾，可透過機車行詢問適合申請的最大優惠。

根據目前縣市政府的汰舊換新電動機車補助方案，車籍在高雄、台南的民眾最高可領7000元，嘉義市、屏東為6000元，因此加上經濟部產業園區開發減量效益獎勵4000元、產發署電動機車補助7000元，以及環境部廢車回收獎勵金300元，高雄和台南民眾可獲1萬8300元，優惠最大。

至於實際減量效益為何，園管局表示，仍須視環境部最終核准通過的額度。

關鍵字： 經濟部電動機車

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