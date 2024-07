▲萬海航運相隔不到一周,再添一座印度-遠東區間年度最佳航商。(圖/萬海提供)

記者張佩芬/台北報導

萬海航運六月底剛獲印度悠久歷史的每日航運時報舉辦的第八屆印度海事獎中的印度-遠東區間年度最佳航商,本月3日在印度欽奈舉辦的「第十五屆東南印CEO論壇既年度運輸及物流頒獎典禮」上,連續三年獲得印度-遠東區間年度最佳航商(Container Shipping Line of The Year - Far East Trade Lane)殊榮。

萬海航運耕耘印度市場逾28年,服務網絡完整,總計有10條航線涵蓋印度東西南岸各大主要口岸,同時萬海在印度有六個自有辦公室,分別是孟買、清奈、蒙德拉、維薩格、德里及加爾各達。

公司表示除了持續強化航線網絡與提升服務外,也會持續善盡公益服務責任,朝向萬海設定的永續目標邁進,與社會、環境共好共榮。