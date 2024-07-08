經長郭智輝認未來3年用電吃緊　看核能「各種電力都需要」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣是否缺電一直都是外界關注的議題，經濟部長郭智輝今（8）日再度重申「至少到2030年，需要的電都足夠」，不過他也坦言，2025年到2028年間因為AI需求狂增，因此用電會比較吃緊；至於經濟部對於核電的立場，郭智輝則說「各種的電我們都需要」。

經濟部長郭智輝今日接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪，主持人王時齊詢問台灣的電到底夠不夠？郭智輝強調，以需求跟供給來看，台灣的電當然夠，從電發電機一直到住家，經過重重關卡，如果維修、妥善做不好，有耗損就會影響電的順流度，因此4年內要把該汰換的都換新。

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郭智輝指出，AI大量用電，數據中心、研發中心、超級電腦都希望到台灣來，預估2030年用電將成長12％，至少到2030年我們需要的電都足夠，但不確定的是數據中心，若突然間來10個大的數據中心，用電突然需求非常高，我們沒有增加新電廠，存量就就不會那麼多，萬一有機組突然不舒服就可能跳電。

郭智輝坦言，蓋一個電廠要6年，2025年到2028年間AI開始大量投入，用電就會比較吃緊，因此現在的方法就是先把設備妥善率做好，讓設備不會停電，也要開始深度節電，把設備效益不好的換掉，換成高效率，這樣大概就可以擠出5％的電。

另王時齊也關心，核電要延役，經濟部的態度是什麼？郭智輝表示，經濟部就是一個執行單位，對經濟部來講，「各種的電我們都需要」，只要能夠創電、把電發出來的我們都需要，太陽能、風、綠能、地熱、火力發電都需要；核電的部分就是要遵守法規，執政黨說非核家園是它希望能夠永續，我們就盡量朝這方向去做。