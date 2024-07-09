AI伺服器變飆股！鴻海、廣達寫波段新高　金寶起飛「連3根漲停」

▲台股加權指數早盤9時30分上漲244.75點至24,122.90點，再度站上24,000點。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）9日早盤以226.5元開出，一度上漲3.5%、飆上234.5元，續寫2007年11月以來波段高點；與此同時，廣達（2382）以329元開出，漲逾7%最高來到342.5元，改寫24年來新高，雙雙都受AI應用題材激勵。

值得注意的是，金仁寶集團旗下的電子代工大廠金寶（2312）近期AI伺服器產線正式啟動，加上被外資點名入選輝達（NVIDIA）GB200受惠股，7月以來股價開始起飛。

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觀察金寶股價走勢，7月9日早盤見到連5紅、並拉出第3根漲停，鎖死在26.15元，創20年來新高。如果從7月2日收盤價17.6元計算，至今已狂漲逾48.6%，外資7月以來買超1萬7,463張。

鴻海持續看好AI伺服器業績成長，預估今年AI伺服器營收成長超過40%。此外，廣達董事長林百里也表示，「AI爆發期」已經來臨，目前正在發生全新的發明、全新的布局、以及全新的市場開發，尤其是許多大型雲端服務供應商（CSP）要開發生成式AI應用，訂單非常龐大。

金寶總經理陳威昌也指出，原本公司團隊還將伺服器產品類別掛在儲存設備產品類別中，因為當時發展規模小、尚未見到營收貢獻，如今伺服器商機愈來愈擴大，期盼以「代工」走向「設計」，在全球趨勢的發展下全力以赴。