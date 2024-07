【廣編】星展銀行積極培育人才、打造友善職場　連七年獲亞洲最佳企業雇主獎

【廣編特輯】

圖、文/星展銀行提供

星展銀行(台灣)致力打造以人為本的企業文化,持續投入資源於人才培育與優化職場環境,榮獲多項人力資源大獎,包括連續第七年被《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎」,同時首度獲得「多元、平等和包容獎」,並在104人力銀行首屆「雇主品牌大賞」中榮獲「最佳雇主品牌獎」,肯定星展銀行(台灣)在員工價值與企業文化塑造的卓越成就。

星展銀行(台灣)人資長朱麗文表示,多元、平等和共融的團隊,可為組織創造更佳的業績。因此星展將員工價值主張「Be the Best,Be the Change,Be the Difference」深化,提供員工多元化且高靈活性的職涯發展機會,同時確保具市場競爭力的薪資與福利,創造員工、企業及社會的三贏,更積極推動性別平等、跨世代與多元文化的包容性福利政策。目標是希望能夠打造一個共好互惠的環境,讓員工能夠追求卓越,引領變革,並發揮影響力,最終成就一個豐足人生。

身為東南亞最大的銀行,多元與包容對於星展集團來說不僅是一種政策,更是一種文化氛圍。星展銀行(台灣)積極延伸與落實相關舉措,成立小型同儕團體「Lean in Circle」,邀請同仁攜手創造一個相互支持、分享與鼓勵的安心工作環境,不僅讓員工能深化跨部門的人際連結, 更支持每一位同仁在工作與生活之間取得平衡。

星展銀行(台灣)卓越的員工培育暨關懷政策,以及尊重多元的職場文化廣獲好評。在亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》近期公布的2024年「亞洲最佳企業雇主獎」中,星展銀行(台灣)已連續七年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮,同時更首度獲頒「多元、平等和包容獎」,肯定星展致力從培養「人力」轉型成培育「人才」,打造能讓員工盡其在我且願意創造改變的環境。

此外,在104人力銀行2024年首度舉辦的「雇主品牌大賞」中,星展銀行(台灣)在四百多家企業中脫穎而出,榮獲「最佳雇主品牌獎」,彰顯星展積極提供卓越員工體驗,同時全方位照顧員工身心健康、財務規劃、職涯發展、人際關係等,建構正向組織文化,並善用數位科技打造人才永續競爭力。

在AI和數位化浪潮推動下,建立學習型組織是企業應對快速變化市場環境的關鍵策略。星展銀行(台灣)透過推動敏捷學習及數位課程培訓,讓員工與日新月異的科技共存,使企業人才不再害怕被取代,進而樂在工作、實現自我價值,落實員工價值主張「活出豐足人生,邁向嶄新未來」。