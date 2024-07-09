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【廣編】星展銀行積極培育人才、打造友善職場　連七年獲亞洲最佳企業雇主獎

星展銀行（台灣）積極培育人才、打造多元友善職場 連續七年榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」（圖／星展銀行提供）

【廣編特輯】

圖、文／星展銀行提供

星展銀行（台灣）致力打造以人為本的企業文化，持續投入資源於人才培育與優化職場環境，榮獲多項人力資源大獎，包括連續第七年被《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎」，同時首度獲得「多元、平等和包容獎」，並在104人力銀行首屆「雇主品牌大賞」中榮獲「最佳雇主品牌獎」，肯定星展銀行（台灣）在員工價值與企業文化塑造的卓越成就。

星展銀行（台灣）人資長朱麗文表示，多元、平等和共融的團隊，可為組織創造更佳的業績。因此星展將員工價值主張「Be the Best，Be the Change，Be the Difference」深化，提供員工多元化且高靈活性的職涯發展機會，同時確保具市場競爭力的薪資與福利，創造員工、企業及社會的三贏，更積極推動性別平等、跨世代與多元文化的包容性福利政策。目標是希望能夠打造一個共好互惠的環境，讓員工能夠追求卓越，引領變革，並發揮影響力，最終成就一個豐足人生。

身為東南亞最大的銀行，多元與包容對於星展集團來說不僅是一種政策，更是一種文化氛圍。星展銀行（台灣）積極延伸與落實相關舉措，成立小型同儕團體「Lean in Circle」，邀請同仁攜手創造一個相互支持、分享與鼓勵的安心工作環境，不僅讓員工能深化跨部門的人際連結， 更支持每一位同仁在工作與生活之間取得平衡。

星展銀行（台灣）卓越的員工培育暨關懷政策，以及尊重多元的職場文化廣獲好評。在亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》近期公布的2024年「亞洲最佳企業雇主獎」中，星展銀行（台灣）已連續七年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，同時更首度獲頒「多元、平等和包容獎」，肯定星展致力從培養「人力」轉型成培育「人才」，打造能讓員工盡其在我且願意創造改變的環境。

此外，在104人力銀行2024年首度舉辦的「雇主品牌大賞」中，星展銀行（台灣）在四百多家企業中脫穎而出，榮獲「最佳雇主品牌獎」，彰顯星展積極提供卓越員工體驗，同時全方位照顧員工身心健康、財務規劃、職涯發展、人際關係等，建構正向組織文化，並善用數位科技打造人才永續競爭力。

在AI和數位化浪潮推動下，建立學習型組織是企業應對快速變化市場環境的關鍵策略。星展銀行（台灣）透過推動敏捷學習及數位課程培訓，讓員工與日新月異的科技共存，使企業人才不再害怕被取代，進而樂在工作、實現自我價值，落實員工價值主張「活出豐足人生，邁向嶄新未來」。
 

關鍵字： 星展銀行亞洲最佳企業雇主獎HR Asia

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