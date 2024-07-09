米斯特6月營收年增16％　Q3擴展國際IP合作、加速展店

▲米斯特董事長林瑞豪 。（圖／資料照）



記者廖婕妤／台北報導

服飾品牌大廠米斯特（2941）今（9）日公告6月營收，單月營收7652.8萬元，年增16.13％，創同期新高；累計上半年營收為4億元，年增8.74％。米斯特表示，營收成長主要關鍵在於大坪數、多品牌的「Life8 Select」旗艦店5月底起在台中勤美商圈、台北武昌誠品、新店小碧潭開幕，Q3多家門市也將陸續開幕，預計將帶動Q3暑假檔期整體業績成長。

米斯特董事長林瑞豪表示，旗下各品牌商品不斷推陳出新，加上靈活且強大的設計團隊以及大數據精準分析，大幅提升銷售業績，確保公司持續穩定成長。公司在2021年到2023年期間，營收年複合成長率達43.07％，更被評選為快速成長100強企業，且是國內批發零售業中唯一進入百強的企業。

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林瑞豪指出，米斯特的強大設計團隊，時刻關注社群動態，掌握最新的流行趨勢，根據市場反饋快速推出消費者喜歡的商品。這一靈活且敏銳的市場應對策略，可使得米斯特有高達8成的商品無需打折即能完售，顯示出品牌在產品設計和市場需求匹配上的成功。

林瑞豪透露，米斯特今年營運重點在擴展國際合作與「大坪數」的展店策略上。IP方面，7月即將推出大力水手，8月則會首度引進加菲貓合作，注入趣味多元百搭，刺激消費，推動銷售額上升。

法人表示，由於暑假來臨，增加學生及家庭的購買需求；同時暑期也是旅遊高峰期，消費者在旅行前多會購買新衣，進一步推動銷售，因此每年的7、8月多為平價服飾業旺季。而米斯特今年憑藉新增的多間大型旗艦店型，提升整體銷售額，可望在Q3迎來營收高峰。