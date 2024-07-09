富邦金前6月賺810億歷年同期次高　今股價先破紀錄

▲富邦金外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

富邦金控（2881）今（9）日公告6月單月合併稅後純益216.3億元，創下歷年同期新高，累計今年上半年稅後純益高達810.6億元，超越去年全年獲利，為歷年同期次高，每股稅後盈餘（EPS）為5.95元；受惠獲利表現佳，今股價盤中衝上86.5元，終場以86元作收，盤中、收盤同創新高。

富邦金除金控外，旗下人壽、銀行單月獲利皆創歷年同期新高，而 銀行、證券前6月獲利亦創新高。

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富邦金指出，富邦人壽6月稅後純益137.1億元，創歷年單6月獲利新高，累計稅後純益515.8億元，也創下歷年前6月第三高紀錄；單月6月及累計前6月獲利較去年同期分別成長10%及97%，獲利衝高主要是受惠國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入。

銀行部分，富邦金旗下台北富邦銀行6月稅後純益29.7億元，累計前6月稅後純益162.2億元，較同期成長24%，續創單6月及累計前6月稅後純益歷年新高紀錄，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長12%及46%，帶動營收較同期成長19%。

另外產險子公司，富邦產險6月稅後純益3億元，累計稅後純益24.4億元，相較去年同期受防疫險虧損影響，今年獲利大幅改善。

富邦證券6月稅後純益11.1億元，較上月成長47%，主因6月份台股指數續創新高，金融資產部位獲利成長；累計上半年稅後純益49.7億元，較去年同期大幅成長45%，今年以來受惠於台股指數不斷創新高且交投熱絡，帶動經紀、財管與承銷等業務獲利較去年同期顯著成長，累計前6月稅後純益續創歷年同期新高紀錄。