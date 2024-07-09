亮了漲停「大怒神下殺暴跌」！金寶、錸德　被列入14檔注意股名單

▲台灣證券交易所公布注意有價證券資訊。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所9日公布14檔注意股，其中近期漲勢猛烈、早上一開盤碰觸漲停卻途中像「大怒神」暴跌的個股，包括金寶（2312）、錸德（2349）、輔信（2405）、正文（4906）終場都亮了一根大綠柱，並被列入注意股。

根據證交所資訊，金寶最近6個營業日累積收盤價漲幅達31.36%，7月9日成交量為最近60個營業日日平均成交量的11.72倍、週轉率19.48%；錸德則是最近6個營業日累積收盤價漲幅達39.66%，因此皆被列入注意股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，近日連見漲勢並拉出漲停板的金橋（6133）、天虹（6937），還有「千金股」之一的旭隼（6409）也被列入其中。

金橋最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.93%，7月9日成交量為最近60個營業日日平均成交量的7.18倍，且凱基證券商買進比率為59.03%；天虹最近6個營業日累積收盤價漲幅達27.81%，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達67.5元。

旭隼則是6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達105元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者，皆被列入注意股名單。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：精元（2387）、晟銘電（3013）、訊舟（3047）、鈺德（3050）、建漢（3062）、遠傳（4904）、富世達（6805）。