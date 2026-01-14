ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

月領3萬8「在台北生活是低薪」！釣一票北漂仔嘆：活著就是奇蹟

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲薪水扣掉房租所剩無幾。（圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北工作機會多元，長年吸引各地年輕人北漂打拼，不過高物價、高房租也讓不少人活得喘不過氣。就有網友感嘆，「原來月薪3萬8在台北算低薪了」，簡單一句話，卻引來大量共鳴。不少網友直言，扣掉租金、勞健保與生活基本開銷後，根本無法存錢，甚至笑說「能活下來已經是奇蹟」。

月薪3萬8在台北算低薪！北漂族：活著已經是奇蹟

網友在Threads發文，在台北工作5年，目前在新北市租屋，近來他感受到明顯的職涯疲乏與生活壓力，忍不住感嘆「原來現在月薪3萬8，在台北已經算低薪了嗎？」他指出，同樣的薪資，大家似乎都推薦往中南部發展，開始考慮南漂的可能性，「認真問，有誰在徵人的話真的考慮要南下了。」

貼文底下不少人分享自身經驗，租金、生活費加起來，38K幾乎難以負擔，「房租扣掉、必須支出扣掉就沒剩多少了吧，現在一堆租屋萬元起的」、「薪水要付房租、水電、伙食費、交通費，能活著就是奇蹟」、「租在內湖，薪水只有3萬的我....已經決定6月搬回高雄」、「住家裡還可，在外租屋就是貧戶等級」。

其他網友直言，「這薪資…北漂仔特意飄來台北幫房東繳房貸，只是為了勉強活著」、「台北真的不一定薪水比較高，因為有天龍光環，一堆北漂仔硬要來擠，薪水都被卷低了，我飄出去新北行情還比較好」。

年輕人薪水偏低　30歲以下中位數僅3萬1千元

根據主計總處統計，2025年前10月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬8319元，雖然持續成長，仍不及4萬水準，意即有過半勞工低於4萬元。主計總處說明，行業別、受僱員工個人特性，都會影響經常性薪資中位數的變化，尤以年齡年資、教育程度都有影響。

主計總處統計，未滿30歲者經常性薪資中位數為3萬1740元，而後隨著年齡增長，薪資也因工作經驗及專業程度累積而提高，30至39歲升至3萬9019元，40至49歲為4萬2064元，50至64歲者增至4萬3143元；不過到了65歲以上者，這個年齡層包括退休後二度就業的員工，中位數降至3萬8199元。

關鍵字： 北漂低薪台北房租生活壓力薪資分析

