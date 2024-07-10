抽中賺逾1萬元！滿心申購今起跑　每股承銷價42元

▲滿心取得女裝品牌「SCOTTISH HOUSE」代理。（圖／取自滿心官網）



記者廖婕妤／台北報導

新股抽籤紅包又來了，高端服飾代理商滿心（2916）今（10）日起公開申購，每股承銷價為42元，以9日收盤價54.3元計，抽中一張約可賺1.23萬元，報酬率約30％。

滿心（2916）每股承銷價為42元，7／10至7／12公開申購，實際承銷張數為850張，將在7／16抽籤，7／24撥券。以9日收盤價54.3元計，抽中1張可賺1.23萬元，報酬率約30％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

滿心2023年營收為18.38億元，年增逾16％，稅後淨利為2.52億元，EPS為4.61元，營收及獲利都寫下新高。今年Q1合併營收為5.06億元，EPS為1.38元；上半年合併營收為9.44億元，年增3.84％。

滿心今年4月公告，在3月初董事會決議，通過授權董事長洽談新品牌代理及購買案，並於3月11日簽約取得女裝品牌「SCOTTISH HOUSE」和高爾夫球服飾品牌「PEARLY GATES」之部分商品與部分資產，擴大市場營運規模，有效性提升營收與獲利，可望挹注公司未來營業，發揮更大營運績效。

滿心旗下代理品牌包括「le coq sportif」、「le coq sportif GOLF」、「Munsingwear」、「and per se」、「PEARLY GATES」、「HAZZY」「DANSKIN」、「Bossini X」、「NARA CAMICIE」、「Eminento」、「SCOTTISH HOUSE」、「POU DOU DOU」、「ココディール」等共13個品牌。