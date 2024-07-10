在職場上有主見是好事嗎？她見「1現象」問：真能把吃苦當吃補嗎

▲在職場上，有主見是不是好事呢？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

進入職場後，有自己的想法是不是好事？近日有網友發文表示，她工作一段時間後發現，公司好像不太喜歡自我意識強的人，反而更想要員工「無條件順從」，但是當員工碰到不合理的要求時，真的有辦法把吃苦當成吃補嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「在職場有自己的想法是好事嗎」為標題發文，提到她進入職場後漸漸發現，自我意識比較強的人似乎比較不受公司喜歡，公司好像更喜歡什麼都願意服從、不管要求是否合理、不論是否在工作範圍內，一律照單全收的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，公司似乎更需要機器人，最好不要有自己的意見，然後還能把事情做得完美。她接著也說，雖然有很多上班族已經習慣無條件順從，但如果還沒完全捨棄自我，當真的需要配合不合理的要求時，真有辦法把吃苦當吃補嗎？她這樣思考會不會很奇怪？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「會想這些真的很正常，我也經常這樣想」、「年輕時公司總是說要有自己想法，我信了，開案時都努力提出好的改善建議，結果全都交辦給提出的人做，幾次後我熱情也被消滅了，真的是有能力的做到死」、「跟職位也有關係，依自己的薪水層級做事不要越界」。也有網友認為，「你需要的是換一家公司，願意傾聽他人想法的公司文化」。