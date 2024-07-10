台灣大拒繳回頻譜NCC先開罰怠金30萬　3日內再不甩繼續罰300萬

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大在合併案後，並未依照規定在 6 月 30日前繳回900MHz頻段超額的10MHz頻寬，對此，NCC（國家通訊傳播委員會） 10日召開例行記者會時指出，台灣大未履行附款及不符合網路設置計畫，附款部分先處以怠金30萬，另就不符網路設置計畫則通知文到次日起3日內，若不更正將處300萬罰鍰，若繼續不甩NCC通知，將會再次開罰。

▼台灣大哥大遭開罰30萬。（圖／記者李毓康攝）

NCC表示，台台案合併後，於1GHz以下出現超額頻寬，原先要求在 6 月 30日前採自主繳回、交換或轉讓之方式改正，並經數發部核准，完成超額頻寬之處理。對此，本案經數發部查復表示，尚未收到台灣大哥大為前述履行付款之申請，顯見該公司屆期仍未履行前開附款，依照行政規定法處以30萬怠金，得以連續開罰，並請其於文到5日內履行附款，後續並將持續積極要求該公司履行相關法遵義務。

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此外，NCC同時表示，台灣大哥大當時在合併案後，曾向該會提出營運計畫及網路設置計畫變更，並經核准在案。台灣大哥大在該會核准之網路設置計畫，明定自 113 年 6 月 30日起 900MHz 使用 5MHzx2。據此，NCC持續以電波監測站監測及實地量測等方式，查測到台灣大基地台仍使用頻寬段，與核定之計畫不符。

NCC表示，設置公眾電信網路之電信事業，其網路架構及性能應符合網路設置計畫。故NCC決議依電信管理法第40條第3項規定，通知台灣大應於文到次日 3日內改正；如未依通知於期限內改正或繼續使用，將再依電信管理法第75條 第3項第3款規定，處台灣大哥大新台幣300萬罰鍰，並要求立即改正，屆期若仍未改正，得按次處罰或廢止審驗合格證明。