晶片業兇猛　瑞銀分析：2028前台灣百萬美元富豪估增47%

▲晶片示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

根據今天公布的瑞士銀行全球財富報告，2028年前台灣百萬美元富豪人數將大幅增加47%，是全球成長最強勁，美國等國也預期將有成長；英國的百萬富豪人數則可能減少1/6。

路透社報導，2024瑞士銀行全球財富報告（UBS Global Wealth Report）指出，整體而言，以美元計價，2022年全球財富衰退了3%，2023年則成長4.2%。

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報告預測，2028年以前，全球56個市場中有52個市場，身家逾百萬美元的成年人數將攀升。其中台灣在微晶片產業帶動下，百萬富豪人數將大增47%，成長高居全球之冠。

瑞銀表示，報告內的「財富」定義為金融資產加上家庭實質資產，再減去負債。報告調查範圍涵蓋全球56個市場，占全球財富約92.2%。

瑞銀稱，全球財富報告發布的15年來，亞太區域財富成長幅度最大，幾乎達177%，接著是美洲的146%。歐洲、中東和非洲地區僅成長44%。

報告指出，亞太區域也出現負債急遽攀升的現象。區域總負債自2008年來已膨脹超過192%，比歐洲、中東和非洲地區增幅多了20倍以上，幾乎是美洲區域的4倍。

報告預測，2028年以前，英國百萬富豪人數將較去年的306萬1553人減少17%，至254萬2464人。報告也預測荷蘭的百萬富豪人數將減少4%，從去年的123萬1625人減至117萬9328人。

報告還稱，2028年以前，美國百萬富豪人數將攀升16%、德國增加14%、法國上揚16%，日本增加28%。西班牙也將增加12%，義大利攀升9%。