真的有閒到發慌的工作？　網喊「一定有」卻點出1問題

▲真的有很閒的工作嗎？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會透過論壇分享自己的工作狀況，或是傾訴心情。近日就有網友發文表示，他滑Dcard時，常看到網友說自己上班很閒，因此他就想知道，真的有這種很閒的工作嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「真的有很閒的工作嗎」為標題發文，提到他常在Dcard上看到，有網友抱怨自己的工作閒到發慌，因此他就想知道，這到底都是什麼工作？為什麼他都找不到？是真的存在還是其實只是幻想文？

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貼文曝光後，有網友表示，「就很不重要的免洗工作吧」、「這種也不是天天都很閒，總有人請假」、「有可能是擺爛等著被遣散」、「印象中這種基本上都是無聊到內鬥」、「不要求薪水的話，行政工作都不會太忙，但是要裝忙」、「很閒啊，但是薪資跟環境都很爛」。

還有網友分享，「我工作是閒的時候很閒，同事甚至閒到上班追劇，但忙起來很忙，都不用放假休息」、「之前公司真的很閒，可惜倒了」、「做過很閒，但只有36k」、「我之前閒到一直玩手遊」、「我也是閒到發慌，真的是在浪費人生」。

其中還有網友認為，雖然這種工作很輕鬆，但也不會學到東西，甚至容易被取代，「這種的通常變成都要應付同事的內鬥，然後也學不到東西，從那邊離開後會變成沒專業的人」、「我前公司很閒，混了三年沒有專長」、「太閒、沒加薪，離職了找不到工作」、「一定有啊，但是隨時可以被取代」、「那幾乎都是些很容易被取代的工作，如果自己在做這種工作的話建議多培養一點專長」。