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應屆畢業生期待起薪3.2萬元　57％焦慮未來職涯

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（示意圖／ETtoday資料照）

▲求職面試。（示意圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

新鮮人求職旺季，不少應屆畢業生擔憂無法展現優勢，或是不敢開口要求薪資，根據104人力銀行調查，今年應屆畢業生期待起薪中位數為3.2萬元，有57％對於未來職涯規劃感到焦慮、其中39％不知該如何向企業展現優勢，因此盤點7大求職前準備，幫助應屆畢業生勇敢說出自身優勢。

104人力銀行觀察，今年各學科大學畢業生的期待起薪中位數，以工程、醫療衛生學科的期待薪資3.5萬元最高，其中，教育學科受惠於線上教學商機蓬勃發展、建築及都市規劃學科因房市大好，期待薪資也達3.5萬；人文相關的大眾傳播、語文及人文、商業及管理，期待薪資多落在3.2萬。

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104人力銀行也調查，今年大學畢業生有57％對於未來職涯規劃有負面情緒，包括焦慮、憂鬱、壓力等，其中39％不知道如何向求才企業展現自己的優勢。104人力銀行盤點求職前7大準備方向，對應職務要求，展現個人優勢。

準備方向包括第一「實習經驗」，證明熟悉企業工作流程；第二「競賽經驗」，技能被認可；第三「課外活動經驗」，展現團隊合作與職務相關能力；第四「科系」，展現具備基礎知識，可附成績單供參考；第五「學校」，學長姊業界好表現，有機會加分；第六「求職動機」，展現對工作的渴望；最後是「學習能力」，面試前對職務有清楚的研究。

關鍵字： 畢業生求職薪資就業

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