手機搶搭AI成本增　大立光林恩平坦言：成為光學元件升級阻力

▲大立光董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

手機鏡頭大廠大立光（3008）今日召開法說會，大立光董事長林恩平針對下半年展望表示，目前產能大部分都已經滿載，但還沒反應在營收，不過計算第四季產能已確定滿載，目前低階產品還是沒有規劃外包給其他供應商。除此之外，林恩平更坦言，現在手機廠商搭載AI，成本勢必上升，對光學元件廠來說，多少會成為阻力，目前是有看到這樣的現象。

針對產能規劃問題，林恩平說，新廠的產能建構主要還是看鏡頭種類，至於會把重點放在高階或低階產品，林恩平則說，目前大立光只要有毛利的產品，都會做，但沒獲利空間不強求。但客戶為何提前拉貨，林恩平則低調說，客戶規劃，不便評論。

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有法人關心大立光和大客戶簽LTA長約，林恩平則表示，大立光每年都會跟客戶溝通量有多少，這樣才能規劃產能和路線，這沒什麼特別的，大立光產品也幾乎都客製化，量的話都事先預估再修正，大部分產品都是這樣。至於明年升級速度，林恩平說，比較大量的升級不多，反而是量比較少的，會有一些難的案子。

針對市場競爭，林恩平說，價格跟規格是相依的，並沒有說規格很容易做，競爭都還是很激烈。在新世代鏡頭部分，目前沒有人對9P有興趣，塑膠好處是塑形方便，對設計比較友善，玻璃特殊形做不出來，對設計有就有侷限，目前G+P（玻璃加塑膠）的鏡頭還是很少，目前用在長焦鏡頭比較多，今年潛望鏡跟去年比，下半年會比較多。

法人也提問，目前有客人用做實驗方式來看能不能刺激手機銷量，有做超薄手機但只配備一個後鏡頭，好奇對大立光影響，林恩平則說，這要看客戶規劃，摺疊機鏡片數會變少，但因為超薄，難度會變高，至於手機銷售狀況，現在看起來絕大多數不樂觀，有些期待搭配AI會賣好一點，但也只是期待，會不會賣好不知道。