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擁核非信仰／童子賢：若全民感情不接受核電　我服從大家決定

▲和碩董事長童子賢在工商協進會進行專題演講。（圖／記者楊絡懸攝）

▲和碩董事長童子賢在工商協進會進行專題演講。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

和碩董事長童子賢12日表示，基於對台灣秉持保護與珍惜的信念，他近期提到能源問題，都把「民主、繁榮、安全、尊嚴」關鍵字連結上，全民對能源的需求、對核電的觀感仍然是他最在意的議題，「如果全民感情上不接受，那當然身在民主社會，我會服從大家決定；但相對的，經過適當的知識傳播和資訊理解，全民若有轉變，我也會樂意服從方向，這就是所謂民主。」

童子賢以「產業發展與世界局勢」為題，於工商協進會會員大會上演講。他強調，「台灣的繁榮和自身努力之間關係並不可缺，但相對的，台灣也很幸運的，這世界的轉變帶給我們很多機會，機會必須好好把握，不該流失。」會場聚集大批媒體，演講過後他也接受記者採訪。

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行政院長卓榮泰稍早在會場時強調，已運轉40年的核三廠1號機依法除役，儘管《核管法》修法通過，仍需要進行零件汰換、耐震測試等安全檢查，目前看來不可能延役、也沒有3至5年的安全檢查，因此7月27日之後將不再發電，但政府會加速綠能建設和開發新電廠，確保供電無虞。

對此，童子賢指出，兩年前還沒有選舉時，他早就提過核三運行得很好，成本低，40年來安全性也不錯，他只是惋惜仍運作良好、重新投資要上千億元的設施，「那時的國際潮流都傾向於可以延役60年至70年，如今先進國家紛紛修改規定。」

另一方面，前中研院長李遠哲已接受總統賴清德邀請，將擔任國家氣候變遷對策委員會顧問。身為該委員會副召集人的童子賢也說，出於對台灣產業的觀察、台灣民生需要用電、國家競爭力也需要穩定的電，都有各自的意見。

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者楊絡懸攝）

▲和碩董事長童子賢接受記者採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

「綠能當然要繼續發展，但是綠能也要思考做縝密的規劃，不致於對環境衝擊到不堪負荷。」童子賢舉例，風力發電、離岸風電設在海洋，海洋有潮間帶，水底生物及珊瑚都會被干擾而破壞，另像是火力發電會排碳，陸地上的發電也會破壞森林農田，地景地貌都改變，「能源就是現代文明的原罪。」

童子賢表示，這就是他幾年來對能源的思考，綠能恐怕不是原來想的只要一塊小小土地設置風電、光電就能解決台灣的發電問題，如果是這樣他當然也很樂見，「但我要澄清的是，用『擁核』講我並不恰當，核是一個工具，不是一個支持它或打倒它的信仰。」

他也進一步舉例，北投有垃圾焚化爐，是現代文明的重要的設施，同意焚化爐存在不代表「擁抱垃圾、擁抱焚化爐」概念，而是因為這設施可以幫助社會運作做出貢獻，因此設計好、安排好是一個必要的工作。

至於談到「能源的黃金比例」，童子賢也強調，就好像達文西在「人體比例圖」在身體上畫出許多線來尋找比例關係，他認為能源黃金比例就是社會尋找一個讓所有使用者最安全、最舒適的平衡，包括成本及電力穩定的條件，這也是為何他贊成台灣應採取「334」比例，也就是3成綠能、3成核能、4成火力發電的能源配比。

關鍵字： 能源綠能核電童子賢台灣

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