立院三讀通過中小企業發展條例　經濟部：提高增僱、加薪優惠

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

立法院今（12）日三讀通過「中小企業發展條例部分條文」修正草案，以鼓勵中小企業增僱基層員工、為員工加薪，並促進中小企業持續投入創新研發及作價流通智慧財產權，以因應所面臨升級轉型挑戰。

經濟部說明，本次修法重點包括中小企業研發投資抵減納入「有限合夥」為適用對象，以推動中小企業投入研發創新，促進升級轉型；其次，智慧財產權作價入股緩課措施延長施行期間10年，以促進中小企業智慧財產權流通。

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第三，增僱員工租稅優惠，刪除「經濟景氣指數達一定情形」的啟動門檻，刪除「創立或增資擴展達一定投資額」的適用門檻，維持增僱24歲以下及增加納入65歲以上本國籍基層員工的薪資費用，得自當年度營利事業所得額中減除，減除率均適用200%。

第四，員工加薪租稅優惠，刪除「經濟景氣指數達一定情形」的啟動門檻，並將加薪薪資費用得自當年度營利事業所得額中減除率由130%提高至175%。

經濟部表示，修法通過施行後，將有助於中小企業多元運用人才、投入創新研發、推動智慧財產權流通應用，以及提升員工薪資水準。

經濟部指出，將偕同財政部儘速完成相關子法修訂，並加強對中小企業宣導，協助業者瞭解修法相關資訊，以及申請適用租稅優惠，期能促進中小企業增僱多元人才，提升薪資水準，厚植研發量能。