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去年「就業歧視」開罰近千萬元　勞動部：性別、年齡歧視最常見

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

為保障國民就業機會平等，勞動部設有相關法案明定禁止就業歧視，不過根據統計，2023年仍有逾40件就業歧視案件，裁罰金額將近1000萬元，其中以性別及年齡歧視最常見。

勞動部表示，《就業服務法》明定禁止性別、年齡、身心障礙等18項就業歧視；《性別平等工作法》訂有「性別歧視禁止專章」、《中高齡者及高齡者就業促進法》訂有「年齡歧視禁止專章」，禁止雇主因性別、年齡因素歧視求職者或受僱者，以保障勞工就業權益。

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勞動部指出，「就業年齡歧視」是指求職者或受僱者因為年齡，在招聘過程或僱用上受到不公平或不同的差別待遇；就業年齡歧視可能出現在招聘廣告、甄試、考績、晉升、調職或培訓、僱用條款和條件、組織裁員資遣、退休政策及申訴程序等，給予差別待遇。

勞動部統計，2023年就業歧視申訴裁罰案件共有9件、裁罰255萬元；性別歧視成立件數共32件、裁罰625萬元；中高齡及高齡歧視成立件數共2件、裁罰40萬元，總計裁罰金額達920萬元。

勞動部調查，2023年僱用管理及工作場所就業平等概況，事業單位辦理各項業務多數無性別考量，受僱者最近1年有9成以上未遭受就業歧視，但有遭受就業歧視數據顯示，在職場上遭受性別以外的就業歧視因素，以「年齡」居多，女性占3.9%、男性占4.9%。

勞動部強調，當求職人或受僱者在求職或提供勞動過程中，若發現雇主有就業歧視的情況，可直接向地方主管機關申訴，透過召開就業歧視評議委員會，針對個案事實加以認定；如果就業歧視成立，可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布姓名。

關鍵字： 就業歧視職場勞動部

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