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光耀新董座曝光「38歲建設小開」　股東名單驚見超大咖

建商變身科技咖1／38歲建設小開入主光耀科　股東名單驚見「超大咖」

▲光學膜廠光耀科6月24日迎來新董座，年僅38歲的黃宗元，為春虹建設二代接班人。（圖／記者黃鵬杰攝）

文／CTWANT

光學膜廠光耀科(3666)連3年營運虧損，遭原大股東光群雷射(2461)出清持股，6月24日迎來新的營運團隊，新任董座為年輕帥氣的春虹建設第二代黃宗元。根據CTWANT記者調查，大股東還包括寶佳少東林家宏、礁溪長榮鳳凰酒店董事長陳正曜等人。黃宗元接受CTWANT獨家專訪證實，有別過去僅擔任投資者角色，「這次一群好友希望找家公司一起經營，正好光耀有意出售股權，因此一拍即合。」

「以前都是純投資，不參與經營，1年多前，幾個好朋友希望有個公司大家一起經營…...不過進來後才發現沒這麼容易，挑戰這兩周才開始！」黃宗元6月底首度以光耀董事長身分，在位於新竹科學園區的光耀總公司會議室受訪。年僅38歲的他，是桃園起家的春虹建設第二代，他穿著Under Armour的POLO衫搭配休閒鞋、側背包，頭髮還微微挑染，外型帥氣，說起話來溫文儒雅。

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建商變身科技咖1／38歲建設小開入主光耀科　股東名單驚見「超大咖」

▲由於光耀科連年虧損，據聞光群雷董事長郭維武早有出售光耀的念頭。雖然易主，但目前光耀科仍與光群雷在同一辦公大樓，並共用會議室、健身房、員工餐廳等空間。（圖／報系資料庫、黃鵬杰攝）

面對連年虧損的光耀該如何拯救？黃宗元認為首要任務是先減少不必要的支出，進而降低虧損，另外也會調整產品出貨比例，淘汰毛利率不佳的產品，轉而切入高毛利的車用市場，希望未來車用能占產品比例5成以上。至於中長期的目標，仍須視市場變化與股東商議再做擬定。

雖然新任董座對於自家業務還有些生澀，但根據最新十大股東名單可見背景超硬。黃宗元以元德投資公司代表人持有15.49%；另有寶佳少主林家宏以佳峻投資公司持有11.62%；還有礁溪長榮鳳凰酒店董事長陳正曜以鳳凰酒店公司持有5.81%；新理想廣告總經理葉清宗，過去就曾和林家宏等友人一同收購皇普建設(2528)，這次光耀股東名單也見他以元翔國際開發持有3.87%。

光耀科技成立於2004年，主要生產面板相關應用光學膜產品，原大股東為光群雷射持股43.1%，但近年面板業景氣低迷，讓光群同時擔任光耀董座的郭維武曾一度表示會尋找買家，出售光耀持股。

建商變身科技咖1／38歲建設小開入主光耀科　股東名單驚見「超大咖」

▲由於光耀科連年虧損，據聞光群雷董事長郭維武早有出售光耀的念光耀科產品應用於智慧手機、平板、數位看板、事務機面板、筆記型電腦、車用顯示器等，其中筆電占目前營收75%，未來希望將車用顯示器提高到5成以上。（圖／記者黃鵬杰攝）

2023年光耀營收7.21億元，稅後虧損2.99億元，每股虧損5.64元。其實早在2018年起，光耀營運就走下坡，至今連3年營運虧損，累計虧超過1個股本，也拖累光群的獲利表現，因此光群於今年3月董事會中決議以總金額約4.5億元出售手中持股，並於6月24日進行光耀董事改選，由新大股東元德投資代表人黃宗元當選董事長。

黃宗元向CTWANT記者證實，4月份就已公開收購完成，並陸續進行業務移交，「這條線是由Peter提供，我們也評估過很多公司，跟光耀郭董比較有緣，過程中沒有像外界想得這麼辛苦，一切都很歡樂、很和諧，洽談也非常順利，因此今年開始正式收購。」而他口中的Peter，正是寶佳少主林家宏。

黃宗元表示，與林家宏認識相當久，父執輩就認識，除了這次的光耀，過去也一起投資永佳捷電梯、欣辰健康收購南部連鎖藥局新高橋，以及寶晶能源等。

建商變身科技咖1／38歲建設小開入主光耀科　股東名單驚見「超大咖」

由於光耀新團隊非光學領域相關公司，反倒是一個個房地產背景的大股東，因此市場也推測光耀有機會轉型開展建設開發新事業。對此，黃宗元回應，目前股東們沒討論要轉營建股或朝這方面發展，唯一目標是把本業做好，「目前光耀是虧錢的，如何讓公司獲利是現在最重要的任務，未來會著力在新產品研發、開發新市場上，例如在車用市場的拓展，或是目前市場很夯的AI筆電，希望開發新的高毛利產品，為公司帶來獲利！」

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關鍵字： 光耀科光耀科董座黃宗元春虹建設第二代建設小開光學膜廠光耀科

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