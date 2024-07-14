股海空軍落難一表看！聯發科違約交割僅排第8名　3大破億現形

▲台股示意照，非指當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所12日公告，有投資人當沖聯發科（2454）導致5740萬元鉅額違約交割案，引發各界熱議，有股友感嘆「又有空軍健兒落難」、「當沖衝過頭」、「押錯邊跑太慢」等行為引發慘案。《ETtoday新聞雲》彙整證交所公告近5年個股鉅額違約交割資料發現，由臺銀證券申報的聯發科鉅額違約交割雖是今年最大，但在近5年排名中只有第8名。

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▲近5年股海空軍落難事件簿，可點圖放大。（資料來源：證交所、圖／ETtoday新聞雲製表）

依照證交所揭露資訊，近5年個股前3大違約交割金額都破億元，最大一筆是上市光電業晶睿（3454）在111年11月14日由宏遠證新化、國泰證板橋申報，金額達1.22億元。由於台股有「T+2」制度，老手對照當時晶睿股價表現，111年11月9日大漲9.76%，不過隔日卻重挫8.09%，震盪之下讓作空時機沒抓好的投資人受傷慘重。

第2大筆則是發生在111年5月13日，華南忠孝、群益永和通報華航（2610）遭違約交割金額達1.2億元。特別的是，群益永和分公司通報的交易案違約金額僅544元，由於華南忠孝申報有投資人操作華航失利，衍生破億元違約交割，群益永和同樣標的的違約交割案「陪榜」同步揭露，由於金額太低，市場指向「少年股神當沖失利且帳戶餘額沒看仔細」的成果，市場一度為了區區數百元就賠上信用替當沖失利者感到不值。

第3大筆則是110年5月14日，陽明（2609）投資者違約交割1.04億元，由元大中和、元富烏日、凱基高美、永豐板盛、國泰松江、群益北高、合庫自強、富邦仁愛、永豐高雄、國泰敦南、臺銀臺中、元大新莊、第一高雄、玉山台中、永豐新莊、國泰板橋、凱基復興、玉山等18家申報。

老手指出，陽明、長榮（2603）等多檔個股在疫情期間受到外資與當沖客追捧，但110年大盤回檔戲碼「殺很大」，陽明公告破億元違約交割當周，指數單周重挫1600點，失守萬六大關，其中以元大中和申報的違約交割金額 5516 萬元最多，其次是元富烏日的 2014 萬元，其餘金額約落在數十萬到百萬區間，有少部分為低金額，甚至還有未超過 2 萬元的違約交割。

至於券商申報單日違約交割總金額最高的紀錄，則落在2022年7月11日，違約交割金額超過7億元，金管會則證實，這個「史上最大違約交割金額」有95%集中在同一個投資人身上，金額包辦6.6億元。