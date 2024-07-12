韭菜大翻車！　聯發科爆5740萬元違約交割

▲台股示意照，非當事人。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

又有韭菜大翻車！證交所今（12）日公告，集中市場賣賣金額互抵後，全日違約交割金額334.29萬元，但臺銀證券向證交所申報聯發科（2454）鉅額違約交割5740萬元，為今年最大一筆。

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▲今年違約交割紀錄，可點圖放大。（圖／翻攝證交所公告）

這是今年來第三檔證券商向證交所申報鉅額違約交割的案子，同時也是最高的一筆。今年第1筆申報日為4月12日，由康和南崁及華南中正申報士電2616.1萬元違約交割。

第2筆則是6月21日，國票安和申報的台積電2892萬元鉅額違約交割。

第3筆落在今天，臺銀證券向證交所申報聯發科（2454）鉅額違約交割5740萬元。

台股是採行「T+2」制度，也就是在下單當天並不會扣款，在購買股票後的第2個營業日才會從帳戶扣款，屆時交割帳戶餘款不足，會構成違約交割。由於聯發科近3個交易日股價不理想，市場認為違約交割與股價表現關連性高。

聯發科7月10日收跌25元至1435元、11日收跌15元至1420元，今日收盤價為1360元，下跌60元或4.23%。

證交所指出，違約交割共有4大責任要負擔：

1. 民事責任：

證券商可向違約客戶收取最高成交金額7%之違約金，並追償因違約所產生之債務及費用。

2. 刑事責任：

情節重大足以影響市場秩序者，面臨三年以上至十年以下之相關刑責。

3. 影響開戶交易：

未結案且未滿5年者，證券商應拒絕接受投資人申請開戶。已開戶者證券商亦應拒絕接受委託買賣或申購有價證券。

4. 影響信用紀錄：

違約交割將留有紀錄，授信機構可透過金融聯合徵信中心取得相關資訊，個人信用將受到負面影響，未來要申請車貸、房貸等貸款將變得困難。