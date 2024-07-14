不是八大！她激推「1職業」爽賺萬元小費　網揭真相：看運氣

▲網友透露自己母親擔任房務員，曾遇到出手大方客人，一次就收到1萬元小費。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

台灣飯店業近年房務員缺工，不少人認為工作辛苦，薪水又少，但一名女網友卻透露自己的母親擔任飯店房務人員8年來，經常收到來自客人的小費。近日，一名來自新加坡的客人退房時，更大方給她母親1萬元小費，讓她激推房務員工作，認為這份工作待遇優渥。然而，貼文曝光後，不少有經驗的網友則大多不認同，直言「真的很看運氣」。

讓名女網友在Dcard以「拿到1萬元小費，推薦做房務」為題發文，分享自己母親在飯店擔任房務人員8年的經驗，由於工作效率高且打掃得十分乾淨，常常可以收到客人打賞的小費；近日更有一名出手闊綽的新加坡客人一出手就是1萬元高額小費，讓原PO認為房務工作只要勤奮努力，薪水其實蠻好的，並且還不用面對辦公室文化或加班壓力，適合追求單純工作型態的人。

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貼文曝光後，不少網友紛紛吐槽大表不認同，「別鬧了，房務做過才知道痛，想減肥去做房務包你瘦，做過任何工作就房務最累，給我4萬我都不做」、「房務很看運氣哦！我媽做鄉下汽旅，做得要死要活，月薪卻只有基本工資，小費最多只收到200而已」、「我看過的房務都是領著最低薪資，做操勞的活」、「小費又不是每個月都有」、「極少數案例啦！我之前最多拿過1千」。

然而，也有幸運的人曾收到超高小費，「我之前最多拿過1千，曾經有聽過客人遺失鑽戒被房務找到打賞3萬」；還有網友則認為心意比較重要，「遇到覺得你表現得很好的客人送你一些小東西你就會很開心，有收過香港客人給的肥皂禮盒、日本客人給的蛋糕禮盒」。



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